EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: profesor es vinculado a proceso por presunta violación contra alumna de secundaria en CDMX

La denuncia fue presentada el 18 de febrero por la madre de la menor, luego de que la adolescente reveló en un hospital las presuntas agresiones. Tras reunir entrevistas y dictámenes médicos y psicológicos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada el 14 de mayo . El docente permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en dos meses.

Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N” , profesor acusado de violación agravada y abuso sexual agravado contra una estudiante de 14 años en la alcaldía Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Profesor es vinculado a proceso por presunta violación y abuso sexual agravado contra alumna de secundaria en CDMX

Últimas noticias

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México La próxima semana se llevará a cabo una gran cantidad de actividades para concientizar a las personas de la importancia de cuidar a las criaturas

Detienen a tres hombres por asesinato de pareja en Elota, Sinaloa, tras falsa venta de un refrigerador La fiscalía estatal informó que las víctimas acudieron a una supuesta entrega acordada antes de ser privadas de la libertad; posteriormente, fueron halladas sin vida

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca La Máquina buscará su décima estrella al mando de Joel Huiqui

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU Los Chapitos tendrían al menos un año negociando su entrega con los Estados Unidos, según reportes