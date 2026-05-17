EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: profesor es vinculado a proceso por presunta violación contra alumna de secundaria en CDMX

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Profesor es vinculado a proceso por presunta violación y abuso sexual agravado contra alumna de secundaria en CDMX
Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N”, profesor acusado de violación agravada y abuso sexual agravado contra una estudiante de 14 años en la alcaldía Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La denuncia fue presentada el 18 de febrero por la madre de la menor, luego de que la adolescente reveló en un hospital las presuntas agresiones. Tras reunir entrevistas y dictámenes médicos y psicológicos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada el 14 de mayo. El docente permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en dos meses.