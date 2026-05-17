Así puede hacer un postre de gelatina mosaico sin que se le dañen los cubos

Cubos de gelatina de diferentes sabores aportan color y frescura a la tradicional gelatina mosaico - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina mosaico es ese postre que, con solo mirarlo, te transporta a celebraciones llenas de color y alegría. Nada causa más nostalgia que ver los cubos brillando en la nevera, listos para endulzar cualquier tarde familiar. Este postre es infaltable en fiestas infantiles, reuniones familiares y hasta en la lonchera, gracias a su frescura y apariencia impactante.

Su origen se asocia al influjo de recetas internacionales, pero en Colombia se popularizó en ciudades como Bogotá y Medellín, integrándose a la tradición andina. Es un ejemplo perfecto de cómo la creatividad en la repostería colombiana transforma ingredientes simples en una obra de arte comestible.

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Receta de gelatina mosaico

La gelatina mosaico es un postre frío que se elabora a partir de cubos de gelatina de diferentes sabores y colores, los cuales se mezclan con una base de gelatina de leche. La clave está en lograr que los cubos queden firmes y definidos, evitando que se deshagan o se mezclen los colores. La técnica principal consiste en preparar por separado las gelatinas, cortarlas en cubos y combinarlas en un molde antes de verter la mezcla de leche.

La elaboración de este postre requiere paciencia para lograr una textura firme y colores bien definidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 horas

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Preparación: 40 minutos

Refrigeración/cocción: 4 horas 20 minutos

Ingredientes

3 sobres de gelatina saborizada en polvo (fresa, piña, uva, por ejemplo) 900 ml de agua caliente (300 ml por sobre) 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) 1/2 taza de agua fría (120 ml) 1 taza de leche condensada (aprox. 300 g) 1 taza de crema de leche (250 ml) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 molde grande para postre Aceite vegetal (para engrasar el molde)

La mezcla de leche condensada y crema de leche aporta suavidad a la base del mosaico - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gelatina mosaico, paso a paso

Disuelve cada sobre de gelatina saborizada por separado en 300 ml de agua caliente, mezcla hasta que se disuelva completamente y vierte en recipientes planos. Lleva los recipientes a la nevera y espera mínimo 2 horas hasta que las gelatinas estén completamente cuajadas y firmes. Desmolda con cuidado y corta las gelatinas en cubos uniformes de 1 a 1,5 cm, usando un cuchillo bien afilado y húmedo para evitar que los cubos se rompan. Engrasa ligeramente el molde con aceite vegetal para facilitar el desmolde. Coloca los cubos de gelatina de colores en el molde, alternando para distribuir bien los colores. Hidrata la gelatina sin sabor en la 1/2 taza de agua fría, deja reposar 5 minutos y luego derrite en baño María o microondas (15 segundos), moviendo bien para que no queden grumos. Mezcla la gelatina sin sabor ya disuelta con la leche condensada, la crema de leche y la vainilla hasta integrar completamente. Deja que la mezcla de leche esté a temperatura ambiente (no caliente, para no derretir los cubos), luego viértela poco a poco sobre los cubos de gelatina en el molde. Golpea suavemente el molde sobre la mesa para eliminar burbujas y asegurar que la mezcla se distribuya. Lleva a la nevera y deja refrigerar mínimo 2 horas antes de desmoldar. Para desmoldar, despega los bordes con cuidado usando un cuchillo delgado y húmedo, voltea el molde sobre un plato y sirve de inmediato.

También se puede usar fruta para decorar el postre - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Usa gelatinas de sabores de buena calidad para que los cubos sean firmes.

Espera que la mezcla de leche esté fría antes de verterla sobre los cubos.

No mezcles los cubos con fuerza, solo distribúyelos suavemente.

Mantén la nevera bien fría para un cuajado perfecto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 10 a 12 porciones medianas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteína: 4 g

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 30 g

Azúcares: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 5 días, en recipiente hermético, para mantener la textura y evitar que absorba olores.

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