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La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Durante la gala de Siempre soy tu animal materno, la actriz fue respaldada por figuras nacionales e internacionales

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Mujer de cabello castaño rojizo y collar dorado, sonriendo ligeramente. Viste top negro con cielo azul de fondo
El pase de gala marcó la primera participación de de Tavira en Cannes, donde recibió una ovación del público y el respaldo de figuras mexicanas y latinoamericanas en la sala.(Instagram/@mardetavira/festivaldecannes)

Marina de Tavira debutó este sábado en el Festival de Cannes como protagonista de la película Siempre soy tu animal materno, dirigida por la cineasta costarricense Valentina Maurel.

La cinta, una coproducción entre México, Bélgica y Francia, se presentó en la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia dentro del certamen.

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El pase de gala marcó la primera participación de de Tavira en Cannes, donde recibió una ovación del público y el respaldo de figuras mexicanas y latinoamericanas en la sala.

En declaraciones tras la proyección, la actriz expresó: “Me encanta estar con una película que es representación latinoamericana en este festival. Es un festival que me faltaba y vaya festival”.

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Además, subrayó que espera que la película pueda verse pronto en México.

En Siempre soy tu animal materno, de Tavira interpreta a una escritora mexicana de poesía, madre de dos hijas con problemas, retomando un rol materno que ya había explorado en la multipremiada Roma de Alfonso Cuarón.

Marina de Tavira en el Festival de Cannes es ovacionada (Instagram/mardetavira)

Detalles y recepción de “Siempre soy tu animal materno”

Seis personas, tres hombres y tres mujeres, posan al aire libre frente a un fondo blanco con un puerto y edificios lejanos bajo un cielo azul claro
El filme explora la complejidad de los vínculos familiares y las distintas experiencias de ser mujer en diferentes etapas de la vida. (Instagram/@mardetavira)

La película, dirigida por Valentina Maurel y protagonizada por Marina de Tavira, Daniela Marín y Mariangel Villegas, narra el regreso de una joven a Costa Rica tras estudiar en Bélgica, donde se reencuentra con su madre y hermana.

El filme explora la complejidad de los vínculos familiares y las distintas experiencias de ser mujer en diferentes etapas de la vida. Durante la presentación en Cannes, la directora compartió que la escritura del guion estuvo marcada por su propia experiencia de maternidad, lo que influyó directamente en el desarrollo emocional de la historia.

Al finalizar la función en la sala Debussy, la producción recibió una larga ovación, consolidando la presencia latinoamericana en el festival.

Marina de Tavira, en Cannes da emotivo mensaje

Trayectoria y logros de Marina de Tavira

Un grupo de personas, incluyendo la directora Valentina Maurel y el elenco, posa en un escenario frente a una gran pantalla púrpura que muestra detalles del Festival de Cannes
La directora Valentina Maurel y el equipo presentan "Siempre Soy Tu Animal Materno" durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, destacando su participación en la sección Un Certain Regard. (Instagram/@mardetavira)

Marina de Tavira Servitje (Ciudad de México, 21 de noviembre de 1974) es una actriz mexicana reconocida en cine, teatro y televisión. Se formó en La Casa del Teatro, el Núcleo de Estudios Teatrales y el Centro de Formación Teatral San Cayetano.

Ha participado en más de 25 puestas en escena, como Siete puertas, Bajo la piel del castor y Fotografía en la playa, y es fundadora de la productora Incidente Teatro junto con Enrique Singer.

En cine, su trabajo más destacado fue en Roma (2018), donde interpretó a Sofía y recibió una nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto.

Otros filmes en su carrera incluyen Reminiscencia (2021), Esto no es Berlín (2019) y Cinco días sin Nora (2008).

En televisión, ha participado en series como Now and Then (2022), Ingobernable (2017) y Capadocia (2010).

De Tavira ha sido reconocida por su versatilidad actoral y su capacidad para abordar personajes complejos, tanto en el teatro como en la pantalla grande y chica.

Tras su nominación al Óscar, regresó al teatro con la obra Tragaluz, reafirmando su compromiso con las artes escénicas en México.

Impacto para el cine latinoamericano y expectativas en México

La participación de Marina de Tavira y de la directora Valentina Maurel en Cannes es muestra de la visibilidad del cine latinoamericano en el circuito internacional. La presencia de una producción centroamericana y mexicana en Una cierta mirada es vista como un avance significativo para la región, que históricamente ha tenido escasa representación en las competencias oficiales del festival.

Por el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno de Siempre soy tu animal materno en México, pero la actriz manifestó su deseo de que el público mexicano pueda verla pronto. El filme representa una nueva oportunidad para que el cine latinoamericano dialogue con audiencias globales y continúe abriéndose camino en festivales de primer nivel.

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