Previo a su paso por el Tecate Emblema 2026 Louis Tomlinson destaca sus conciertos en México: “son probablemente el top tres, si no el primero, en cuanto a emoción e intensidad”

La visita forma parte del ciclo que culminará en el Tecate Emblema y en un concierto propio de gran envergadura en 2027, un logro que el cantante británico califica de “momento para pellizcarme”. (Selene Miranda/Infobae México)

Louis Tomlinson expresó su gran emoción por estar de vuelta en México a raíz de su presentación como Headliner en el Tecate Emblema y su próximo magno evento en el Estadio GNP.

Durante una conferencia de prensa agradeció el apoyo de sus fans quienes esperan con ansias poder ver al cantante en los escenarios nacionales y quienes, según el propio artista, “tienen una paciencia y pasión que me marcan profundamente”.

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La visita forma parte del ciclo que culminará en el Tecate Emblema y en un concierto propio de gran envergadura en 2027, un logro que el cantante británico califica de “momento para pellizcarme”.

Durante la conferencia de prensa previa a su presentación, Tomlinson expresó: “Siempre atesoro mis shows aquí, así que estamos muy emocionados”.

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El cantante confesó que los conciertos en México ocupan “probablemente el top tres, si no el primero, en cuanto a emoción e intensidad”.

Añadió que la conexión con el público nacional se remonta a más de una década, desde sus primeras visitas con One Direction: “Hay una especie de caos en los shows aquí que me encanta”.

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El músico Louis Tomlinson participa en una conferencia de prensa.

Sobre su vínculo con México y su carrera solista

Al profundizar sobre la influencia del país en su carrera, el británico reflexionó: “Nunca he tenido una mala experiencia. Siempre ha sido increíble. Es una fecha que siempre busco en el calendario y me emociona”. (Selene Miranda/ Infobae México)

Tomlinson fue consultado sobre el significado de cerrar su próxima gira mundial en el Estadio GNP.

Respondió con franqueza: “Probablemente requiere un poco más de condición física de la que en realidad tengo. Será un escenario enorme y una multitud grande que hay que entretener. Pero prospero en esos momentos. Siento la presión, pero tengo la suerte de tener una base de fans que siento que están para ayudarme y protegerme, y esa sensación es diez veces más fuerte aquí en México”.

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Al profundizar sobre la influencia del país en su carrera, el británico reflexionó: “Nunca he tenido una mala experiencia. Siempre ha sido increíble. Es una fecha que siempre busco en el calendario y me emociona”.

Agregó que las vivencias en Latinoamérica fueron un factor determinante para lanzarse como solista: “Las giras siempre fueron el momento más emocionante y satisfactorio para mí. Cuando pensaba en esos recuerdos, muchas veces eran sobre los shows en Latinoamérica”.

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A la pregunta sobre qué parte de sí mismo cree que sus fans aún no conocen, Tomlinson bromeó: “He estado en la industria desde los 18 años y mi base de fans quiere saber absolutamente todo. Probablemente ya saben más de mí que yo mismo”.

Desafíos personales y el salto tras One Direction

Sobre el proceso de encontrar su sonido, explicó: “Muchos artistas nuevos tienen el lujo de experimentar en privado. Yo lo hice bajo la mirada pública." (Selene Miranda/Infobae México)

La conferencia abordó el reto de construir una identidad propia después de One Direction. Tomlinson no esquivó el tema: “Salir de una banda de ese tamaño fue aterrador. Encontrar tu propio camino como individuo fue difícil. Pero perseverar y ser lo suficientemente valiente para correr hacia la tormenta ayudó mucho”.

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Sobre el proceso de encontrar su sonido, explicó: “Muchos artistas nuevos tienen el lujo de experimentar en privado. Yo lo hice bajo la mirada pública. Sentí que empecé a lograr avances serios con Faith in the Future y ahora me siento muy seguro del sonido que tengo”.

Al comparar la presión de su etapa grupal con la actual, fue categórico: “Definitivamente siento más presión como solista porque todo recae en mis hombros. Antes, con la banda, sentía que no podíamos fallar”.

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Cuando se le preguntó si alguna vez imaginó llegar a este nivel de éxito, fue rotundo: “Nunca, jamás imaginé algo así. Sería bastante narcisista de mi parte haberlo anticipado. Fui a The X Factor por probar suerte, cruzando los dedos. Nunca pensé que estaría aquí”.

La creación del Away From Home Festival y su amor por el britpop

El reto más grande es llevarlo a diferentes países cada vez, pero eso lo hace emocionante para los fans”. Sobre su headliner ideal, no dudó: “Sam Fender. Soy un gran fan de sus letras y conceptos”. (Selene Miranda)

El músico compartió su experiencia como curador del festival Away From Home: “Siempre fue un sueño propio. Me encanta ver a bandas que apuesto por ellas brillar en ese escenario; es una sensación increíble. El reto más grande es llevarlo a diferentes países cada vez, pero eso lo hace emocionante para los fans”. Sobre su headliner ideal, no dudó: “Sam Fender. Soy un gran fan de sus letras y conceptos”.

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Tomlinson también habló de su inspiración en el britpop y el indie rock: “Sí, me han dicho que mis referencias eran demasiado británicas para funcionar globalmente, aunque no recientemente. Es un sonido específico, pero quería mostrar diferentes momentos y sentimientos en este disco. De todos modos, lo británico es cool”.

Sobre su versión en vivo de “505” de Arctic Monkeys, relató: “Soy muy fan de Arctic Monkeys. Crecí en Doncaster, a 20 minutos de donde ellos crecieron. No me animé a tocar una canción de ellos hasta la última gira. Es muy divertida de cantar y al público le gusta”.

El proceso creativo y su más reciente álbum

Referente a su disco más reciente, How Did You Get Here, Tomlinson explicó por qué incluyó demos en la edición extendida (Selene Miranda)

Referente a su disco más reciente, How Did You Get Here, Tomlinson explicó por qué incluyó demos en la edición extendida: “Como oyente, me gusta la honestidad de un demo antes de que sea producido. Sientes cómo sonaba en la sala antes de que tomara su propio camino. Este álbum es honesto por naturaleza, y los fans aman los demos”.

El trabajo se inspiró en parte por un viaje a Costa Rica: “El punto fue estar lejos de casa, en una especie de burbuja creativa. No sabía si haría tanta diferencia, pero realmente la hizo. Cuando vuelva a escribir, seguro pensaré en rodearme de un ambiente liberador”.

¿Por qué Louis Tomlinson tiene una relación especial con México?

Para él, la intensidad y paciencia de los fans mexicanos, la energía de los conciertos y el apoyo incondicional han convertido al país en un “hogar lejos de casa” y en el escenario ideal para sus espectáculos más ambiciosos. (Selene Miranda/ Infobae México)

Louis Tomlinson siente un lazo único con México, consolidado a lo largo de más de diez años entre visitas con One Direction y su carrera solista.

Para él, la intensidad y paciencia de los fans mexicanos, la energía de los conciertos y el apoyo incondicional han convertido al país en un “hogar lejos de casa” y en el escenario ideal para sus espectáculos más ambiciosos.

Biografía y trayectoria reciente

Al concluir la etapa con el grupo, Tomlinson inició su carrera en solitario. Lanzó su primer álbum, Walls, en 2020. Le siguió Faith in the Future en 2022, donde consolidó un sonido más personal, cercano al britpop y el indie rock. (Selene Miranda/ Infobae México)

Louis Tomlinson nació en Doncaster, Inglaterra, en 1991. Ganó fama internacional como integrante de One Direction, grupo formado en 2010 tras su participación en The X Factor. La banda se consolidó como un fenómeno global, con millones de discos vendidos y giras multitudinarias.

Al concluir la etapa con el grupo, Tomlinson inició su carrera en solitario. Lanzó su primer álbum, Walls, en 2020. Le siguió Faith in the Future en 2022, donde consolidó un sonido más personal, cercano al britpop y el indie rock. Su tercer disco, How Did You Get Here, refleja su madurez artística y una búsqueda de honestidad, tanto en las letras como en la producción, incluyendo demos que muestran la intimidad del proceso creativo.

En estos trabajos, Tomlinson ha explorado sus raíces musicales y ha mantenido una relación cercana con sus seguidores, con giras internacionales que lo han llevado a escenarios de gran escala como el Estadio GNP en México.

Su festival Away From Home, creado y curado por él, funciona como plataforma para bandas emergentes y es testimonio de su compromiso con la música en vivo y su pasión por el formato festivalero.

Para Tomlinson, el crecimiento de su carrera es inseparable de la relación con sus fans, especialmente en Latinoamérica, donde cada show “es como una final de la Champions League”. “Estoy muy agradecido por la paciencia y el amor de los fans. Eso es lo que me pone en estos escenarios”, concluyó.