Colombia

En video: Álvaro Uribe se le midió a bailar un vallenato de Diomedes Diaz durante evento de campaña de Paloma Valencia

El momento ocurrió durante el cierre de campaña de la candidata del Centro Democrático en Floridablanca, Santander, que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales

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El exmandatario se le midió a bailar La Plata de Diomedes Díaz en el cierre de campaña de Paloma Valencia en Santander - crédito Captura de Video IG

Se acerca el momento decisivo para que los colombianos acudan nuevamente a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la nación, por lo que los candidatos realizan sus últimos actos públicos con la ciudadanía, en búsqueda de apoyos que catapulten su llegada a la Casa de Nariño.

Una de ellas fue Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial del partido Centro Democrático, que realizó su visita por varios municipios del oriente colombiano durante la jornada del sábado 16 de mayo de 2026.

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Uno de ellos se registró en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander, donde la candidata estuvo acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al igual que dirigentes políticos de la colectividad en esta región del país.

Pese a que el evento sirvió para que la congresista de oposición diera a conocer su plan de gobierno que efectuaría de llegar a ganar la contienda electoral del 31 de mayo de 2026, hubo un hecho muy particular que captó la atención no solo de los asistentes sino de los internautas en las redes sociales.

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El expresidente bailó la canción La Plata de Diomedes Díaz - crédito Captura de Video Instagram
El expresidente bailó la canción La Plata de Diomedes Díaz - crédito Captura de Video Instagram

Al terminar su intervención a los ciudadanos santandereanos en el barrio La Cumbre de Floridablanca, hubo varios que le insistieron al exmandatario colombiano en mostrar sus dotes para el baile.

Ante la exigencia del público, el expresidente cedió a las súplicas y comenzó a exhibir lo que coloquialmente se considera como los “pasos prohibidos”.

Lo que llamó la atención fue la canción con la que bailó el expresidente entre 2002 y 2010 y una de las integrantes del equipo de Paloma Valencia en Santander. Se trata del tema musical La Plata, interpretado por el fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz.

El expresidente lideró la gira de Paloma Valencia por el oriente colombiano - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente lideró la gira de Paloma Valencia por el oriente colombiano - crédito @AlvaroUribeVel/X

El hecho generó atención entre los seguidores al observar al expresidente en estos comportamientos alejados del mundo político. Incluso, usuarios en redes sociales se refirieron a la inusual escena que tuvo como protagonista al líder natural del Centro Democrático, tanto a favor como en contra.

“Baile aunque no baile… todos muestran talentos escondidos”; “Es una bendición llegar a esa edad y poder bailar”; “Sera que volvió al aguardiente”; “Baila como si tuviera las botas puestas al revés”; “A eso debería dedicarse, a disfrutar la vida y sus momentos, no a estar creando peleas innecesarias”; “Cual hermoso ni sabe bailar más aguado que mazamorra de plátano”; “Mañana lo hospitalizan”, fueron algunas de las respuestas por parte de los internautas en las plataformas digitales.

Cierre de campaña de Paloma Valencia en Santander

Con un evento multitudinario realizado la noche del 16 de mayo en el barrio La Cumbre de Floridablanca, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia concluyó su campaña en Santander. Durante el acto de cierre, la dirigente enfatizó su propuesta de fortalecer la seguridad en Colombia y subrayó que su carrera política se ha mantenido libre de señalamientos por corrupción.

Su propuesta incluye la reactivación de las órdenes de captura contra todos los criminales que se han visto beneficiados por la denominada “paz total” impulsada por el actual Gobierno de Gustavo Petro.

Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En mi Gobierno se reactivarán las órdenes de captura contra todos los criminales beneficiados por la llamada ‘paz total’. Que vayan buscando escondederos, porque los vamos a perseguir y los vamos a llevar a la cárcel. Nunca más los colombianos tendrán que sentir miedo en su propia tierra. Vamos a militarizar las vías y los corredores donde hoy operan los delincuentes, para devolverle la seguridad y la tranquilidad al país”, comentó Valencia.

La senadora también cuestionó la fiabilidad de las proyecciones electorales. “Pero ni las encuestas ni las portadas van a engañar al pueblo colombiano”, manifestó.

Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters
Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Otro punto tratado en su intervención fue el rechazo a la violencia de género y el anuncio de un programa de viviendas: “En mi Gobierno no habrá más violencia contra las mujeres, y vamos a construir un millón de viviendas para los colombianos, con las escrituras a nombre de las mujeres, porque ellas son el corazón y la fuerza de millones de hogares en Colombia”.

En su visita a Santander, Valencia reiteró que no ha tenido vínculos con grupos irregulares ni casos de corrupción: “Nunca he estado vinculada a ningún caso de corrupción ni a grupos delincuenciales. He dado esta lucha con las manos limpias y con la frente en alto. Por eso les pido que nos ayuden a defendernos, porque los ataques de la guerrilla y de las mafias serán cada vez más fuertes”.

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