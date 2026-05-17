Organizaciones en México conmemoran el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia

Integrantes de la comunidad LGTBI participan de una manifestación en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, este 17 de mayo de 2024 en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha en la que diversas instituciones públicas, organismos internacionales, colectivos y organizaciones civiles en México realizaron llamados para erradicar la discriminación y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

A través de campañas, pronunciamientos, actividades culturales y mensajes en redes sociales, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la ONU Derechos Humanos México destacaron la importancia de construir espacios seguros e incluyentes para la comunidad LGBT+.

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La Secretaría de Gobernación reiteró que la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género sigue siendo una prioridad en materia de derechos humanos, mientras que colectivos y organizaciones civiles exigieron mayores acciones para combatir los crímenes de odio y garantizar acceso igualitario a servicios de salud, educación y empleo.

📢En este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia #(#IDAHOBIT), celebramos la libertad y la igualdad de todas las personas, reconociendo que todas merecen los mismos #derechos y #oportunidades.🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#DerechosHumanos @free_equal @ONUPanama @UNHumanRights pic.twitter.com/KO40ySbuDo — OACNUDH (@OACNUDH) May 17, 2026

En el marco de Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por la OMS en 1990. Busca promover la igualdad de derechos, celebrar la diversidad y defender la libertad de… pic.twitter.com/NISsFyTYUA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 17, 2026

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades libres de discriminación, violencia y exclusión hacia las personas LGBTIQ+.



La Corte Interamericana… pic.twitter.com/bqQw6yxCKJ — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) May 17, 2026

En distintos estados del país también se llevaron a cabo actividades de sensibilización, conferencias y jornadas informativas impulsadas por organizaciones como Fundación Arcoíris, Letra S y agrupaciones locales defensoras de los derechos de las personas LGBT+.

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Además, universidades e instituciones educativas difundieron mensajes de inclusión, respeto y apoyo a la diversidad sexual. Algunas dependencias públicas iluminaron edificios con los colores de la bandera arcoíris como símbolo de respaldo a la comunidad.

Activistas recordaron que, pese a los avances legales en México, aún persisten casos de discriminación, violencia y exclusión hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y no binarias, especialmente en ámbitos laborales, escolares y familiares.

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¿Por qué se celebra hoy 17 de mayo?

El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemora cada 17 de mayo porque un día como hoy, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

La fecha busca visibilizar la violencia, la discriminación y los actos de odio que enfrentan millones de personas en el mundo debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género. También promueve políticas públicas enfocadas en la igualdad, el respeto y la protección de los derechos humanos.

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En México, organizaciones civiles han advertido que todavía existen desafíos importantes para garantizar una vida libre de violencia a las personas de la diversidad sexual. Entre las principales demandas destacan el acceso a la justicia, el reconocimiento pleno de identidades de género y la erradicación de los discursos de odio.

Cada año, esta conmemoración sirve para impulsar campañas de concientización y reforzar el llamado a gobiernos, empresas e instituciones educativas para promover entornos más incluyentes y libres de discriminación.

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