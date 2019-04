"Ya después de que se olvidó la emergencia se olvidó todo, se olvidaron de mí", dijo el ahora joven de 15 años al periódico Excelsior, que se dio a la tarea de buscar al menor a 10 años de que fuera noticia mundial. "Vivo mi vida normal, ya no me enfermé. Una gripa normal y ya. Ya no me tumba".