Colombia

Petro fue criticado por destacar la multitud que acompañó a Cepeda en Barranquilla y hablar de “candidatos filósofos”: “Te pasas la ley por el trasero”

Senadores como Jota Pe Hernández, Andrés Forero y la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, cuestionaron las publicaciones del mandatario colombiano

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Pintura en acuarela de Gustavo Petro con brazos cruzados. Un megáfono con llamas y relámpagos a la izquierda. La bandera de Colombia a la derecha. Una mano escribe, con papeles arrugados.
El presidente Gustavo Petro no mencionó al candidato Iván Cepeda, pero si destacó la multitud que lo acompañó en Barranquilla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta oficial de X la multitud que acompañó el cierre de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en Barranquilla.

En otra publicación, el mandatario afirmó que en Colombia hubo candidatos que aspiraron a ser “presidentes filósofos” y recordó, en un video, a Carlos Gaviria, exsenador y expresidente del partido Polo Democrático.

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Las publicaciones han generado un gran número de críticas. Jota Pe Hernández, senador electo por la Alianza Verde, señaló que el jefe de Estado se pasa “la ley por el trasero”.

“Ganaste asustando que “Rodolfo se pasaría la ley por el trasero” y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente, TE PASAS LA LEY POR EL TRASERO! Intervienes cínica e indebidamente en política, deseo que algún día pagues por todo (sic)“, indicó el senador.

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Jota Pe Hernández - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández, senador electo por la Alianza Verde, señaló que Gustavo Petro se pasa “la ley por el trasero” - crédito @JotaPeHernandez/X

En una corta respuesta, Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, aseguró que Gustavo Petro "viola la ley sin pudor alguno".

Andrés Forero - crédito @AForeroM/X
, Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, aseguró que Gustavo Petro "viola la ley sin pudor alguno" - crédito @AForeroM/X

La senadora electa Jennifer Pedraza calificó la publicación del mandatario colombiano como participación en política y afirmó que no se le puede permitir a ningún jefe de Estado. Finalizó su mensaje preguntándole al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuál es su opinión sobre la publicación del mandatario.

“Esto es abiertamente participación en política de parte del Presidente y está prohibido. No se lo podemos permitir a ningún presidente. Jamás guardaríamos silencio quienes somos demócratas. Todo lo que criticaban antes ahora lo hacen. ¿Qué opina Iván Cepeda? (sic)“, aseveró Pedraza.

Jennifer Pedraza - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza calificó la publicación del mandatario colombiano como participación en política y afirmó que no se le puede permitir a ningún jefe de Estado - crédito @JenniferPedraz/X

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, le pidió al presidente Gustavo Petro respetar la democracia.

“¡Respete la democracia Gustavo Petro! El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos. La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, no activismo desde el poder. No confunda gobernar con hacer campaña. Eso no es democracia: es indebida participación en política y es ILEGAL!!! (sic)“, indicó el exministro de Hacienda.

Restrepo le preguntó al candidato Cepeda si así gobernará a Colombia en caso de que llegue a la Presidencia.

“Claramente desde el 7 de agosto en nuestro gobierno eso no volverá a suceder. Así es también como Cepeda pretende gobernar ?? Destruyendo las instituciones ?? Atacando la democracia ??? (sic)”, aseveró.

José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, le pidió al presidente Gustavo Petro respetar la democracia - crédito @jrestrp/X

Respecto a la publicación sobre “candidatos filósofos” en Colombia, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, calificó como “vergüenza” que el presidente Petro comparta la imagen de Carlos Gaviria.

“Que vergüenza verlo usar la imagen de un gran hombre como lo fue Carlos Gaviria. Respete su memoria, aquí también habla de usted, le comparto el vídeo (sic)”, expresó Miranda.

Katherine Miranda - crédito @KatheMirandaP/X
Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, calificó como “vergüenza” que el presidente Petro comparta la imagen de Carlos Gaviria - crédito @KatheMirandaP/X

El creador de contenido y periodista Daniel Samper Ospina indicó que “dime que eres cínico sin decirme que eres cínico... (sic)“.

Daniel Samper Ospina - crédito @DanielSamperO/X
Daniel Samper Ospina cuestionó al presidente Gustavo Petro por su publicación de "candidatos filósofos" - crédito @DanielSamperO/X

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