México

Agua de limón con miel: cómo refuerza el sistema inmunológico y mejora la digestión

Esta bebida natural estimula la producción de glóbulos blancos, equilibra la microbiota intestinal y neutraliza los radicales libres

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Primer plano de un vaso de agua con rodajas de limón flotando y miel en el fondo, sobre una encimera blanca bajo luz natural.
Un vaso de agua con limón y miel aporta hasta el 45% de la vitamina C diaria recomendada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua de limón con miel fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión y aporta antioxidantes que el cuerpo necesita para protegerse del daño celular. Este remedio casero, presente en muchas cocinas mexicanas desde hace generaciones, tiene respaldo científico en varios de sus beneficios más reconocidos.

El jugo de un limón aporta entre 30 y 40 miligramos de vitamina C, lo que representa hasta el 45% de la ingesta diaria recomendada para un adulto. Esa cantidad es suficiente para estimular la producción de glóbulos blancos, las células que el organismo usa para combatir infecciones y virus.

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La vitamina C del limón no solo refuerza la inmunidad: también actúa como antioxidante. Neutraliza los radicales libres, moléculas inestables que dañan las células y aceleran el envejecimiento. Beber esta bebida con regularidad puede reducir la frecuencia de resfriados y cuadros respiratorios leves.

Primer plano de limones verdes, algunos enteros y otros cortados, dentro de un gran frasco de vidrio con agua sobre una encimera de cocina iluminada por el sol.
Dos ingredientes presentes en casi cualquier cocina mexicana bastan para preparar una bebida que fortalece las defensas, reduce la inflamación intestinal y combate el envejecimiento celular. La ciencia respalda lo que la medicina tradicional lleva décadas recomendando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel, por su parte, suma su propio perfil antioxidante. Contiene ácidos fenólicos y flavonoides —entre ellos crisina, pinobancksina y pinocembrina— que protegen el tejido celular del estrés oxidativo.

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La miel nutre las bacterias buenas del intestino

En la digestión, la combinación también muestra resultados concretos. El jugo de limón estimula la producción de bilis en el hígado, una sustancia necesaria para descomponer las grasas. La miel, a su vez, contiene oligosacáridos que funcionan como prebióticos: alimentan bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus en el intestino.

Esa acción prebiótica ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que se traduce en mejor tránsito, menos inflamación abdominal y una digestión más eficiente. El agua tibia potencia este efecto al ablandar los alimentos y facilitar su paso por el sistema digestivo.

Un remedio que también alivia la garganta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La miel, por su parte, suma su propio perfil antioxidante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud recomienda la miel como tratamiento de primera línea para la tos en niños mayores de un año. Un estudio con 300 menores con infecciones respiratorias demostró que quienes tomaron miel mejoraron más rápido que el grupo placebo: tosían con menos frecuencia y dormían mejor.

El agua con limón y miel es, además, una bebida hidratante. Comenzar el día con un vaso favorece la hidratación desde temprano, condición que el propio sistema inmunológico necesita para funcionar correctamente. Sustituir refrescos o jugos industriales por esta preparación reduce el consumo de azúcar añadida y calorías vacías.

Cómo preparar agua de limón con miel

  1. Calienta una taza de agua hasta que esté tibia, no hirviendo (entre 40 y 50 °C para no destruir las propiedades de la miel).
  2. Exprime el jugo de medio limón y viértelo en el agua.
  3. Agrega una cucharadita de miel cruda de buena calidad.
  4. Mezcla bien hasta que la miel se disuelva por completo.
  5. Bébela en ayunas, por las mañanas, para potenciar sus efectos digestivos e inmunológicos.
  6. Puedes ajustar la cantidad de limón o miel según tu preferencia de sabor.

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