Salió campeón en Europa, festejó con el trofeo y lo rompió en pedazos: el blooper de un ex River en la celebración de su equipo

Un futbolista argentino rompió un trofeo durante los festejos

El argentino Pablo Solari marcó el único gol de su equipo en la final y rompió accidentalmente el trofeo durante la celebración, en una noche que consagró al Spartak de Moscú campeón de la Copa de Rusia. El exjugador de River Plate se convirtió en protagonista tanto dentro como fuera del campo en el cierre de la temporada rusa.

En el estadio, Spartak de Moscú igualó 1 a 1 ante Krasnodar en el tiempo reglamentario de la final, y luego se impuso 4 a 3 en la definición por penales. Solari, quien fue una de las figuras destacadas, empujó el balón al fondo de la red en el área chica. La tanda de penales terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto dirigido por Juan Carlos Carcedo. En esa instancia, Esequiel Barco, también exjugador de River, convirtió el cuarto penal para el equipo de la capital rusa, lo que permitió desatar los festejos tras una atajada de su arquero. El triunfo significó el título número 32 en la historia del club.

PUBLICIDAD

Durante los festejos, Pablo Solari vivió un momento inesperado que se volvió viral en redes sociales y medios internacionales. En medio de la celebración, el argentino llevó la copa hacia un costado de la cancha para levantarla ante las cámaras y la hinchada de fondo. Tras alzar el trofeo, la mitad inferior de la copa se desprendió y cayó al suelo partiéndose en pedazos. El jugador reaccionó con una risa espontánea, gesto replicado por varios de sus compañeros y por los aficionados. Lejos de generar enojo, la escena se transformó en motivo de bromas y comentarios entre los presentes, marcando el cierre de la jornada con una imagen insólita.

Solari compartió el video en sus redes sociales

El propio club Spartak de Moscú hizo eco del incidente a través de sus redes sociales, donde compartió el video del momento y publicó: “Cómo Solari destrozó la copa”, además de respaldar al futbolista con un mensaje: “Se libró de las consecuencias. Al fin y al cabo, marcó”. El futbolista también hizo referencia al episodio en su cuenta de Instagram en donde publicó el video junto a emojis de risas.

PUBLICIDAD

A su vez, la cuenta del equipo ruso también subió al feed de su perfil la secuencia completa en fotos. “Él puede hacerlo, es perdonable, es un buen tipo, es un luchador”, “No importa, harán uno nuevo, lo importante es que no se haya hecho daño” y “Él puede hacerlo”, fueron algunos de los comentarios que cosechó el posteo.

Solari, de 25 años, llegó al fútbol ruso en febrero de 2025 procedente de River Plate, en una transferencia por alrededor de 12 millones de euros. Firmó contrato hasta junio de 2029. Antes de su paso por River, el atacante ya se había destacado en Colo Colo de Chile, donde evitó el descenso en una recordada definición y sumó títulos nacionales. En River, acumuló 110 partidos, 30 goles y 17 asistencias, además de conquistar la liga 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones ese mismo año.

PUBLICIDAD

Solari rompió el trofeo durante los festejos

La consagración en la Copa de Rusia representa el primer título de Solari en el fútbol ruso y el séptimo en su carrera profesional. En la presente edición del certamen, disputó 11 de los 13 partidos, convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Spartak de Moscú eliminó a equipos como Lokomotiv, Dinamo, Zenit, CSKA y Krasnodar en su camino al título.

El equipo cerró la temporada en la cuarta posición de la Liga Premier de Rusia, con 52 puntos, mientras que el campeonato local quedó en manos de Zenit, que sumó 68 unidades y cuenta en su plantel con los argentinos Román Vega y Wilmar Barrios, exjugador de Boca Juniors.

PUBLICIDAD

Los fotógrafos captaron la secuencia en la que Solari rompió el trofeo

Las partes de cristal del trofeo se partieron en pedazos

El futbolista Pablo Solari se muestra visiblemente afectado al sostener el trofeo roto mientras celebra un campeonato.

Pablo Solari sostiene el trofeo de cristal roto visiblemente afectado tras un incidente durante las celebraciones del campeonato.

Pablo Solari, jugador de fútbol, rompe el trofeo de cristal durante los festejos por el campeonato

Pablo Solari posa con el trofeo roto tras celebrar la victoria de su equipo en un partido decisivo.

El trofeo roto se ve en el césped, con sus pedazos de cristal esparcidos, después de que Pablo Solari lo rompiera durante la celebración.