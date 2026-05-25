El Salvador

Las concesiones de residencia para extranjeros en El Salvador crecen un 50.7% en el primer trimestre de 2026

Entre enero y marzo de 2026, la asignación de calidades migratorias superó los 5,400 casos, reflejando una tendencia de crecimiento sostenido y una mayor predominancia de residencias temporales y transitorias en el total otorgado

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Un crecimiento inédito en autorizaciones para extranjeros sacude al país. Las estadísticas revelan transformaciones profundas en la movilidad y nuevas tendencias en permisos de corta y larga duración (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)
Un crecimiento inédito en autorizaciones para extranjeros sacude al país. Las estadísticas revelan transformaciones profundas en la movilidad y nuevas tendencias en permisos de corta y larga duración (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)

La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador reportó un notable crecimiento en las calidades migratorias (estatus legal) concedidas a personas extranjeras durante los últimos trimestres, de acuerdo con los datos estadísticos comparativos de octubre a diciembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, y de enero a marzo de 2026 frente a igual lapso de 2025.

Entre octubre y diciembre de 2025 se otorgaron 4,396 calidades migratorias a personas extranjeras, frente a las 2,747 registradas en el mismo periodo de 2024.

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Esto implica un aumento absoluto de 1.649 casos y un incremento porcentual del 60%. La categoría con mayor volumen fue la de Residencias Temporales, que pasó de 818 a 1,198 concesiones. También se observaron subidas en las Residencias Definitivas (de 324 a 516) y en las Refrenadas de Residencias Definitivas (de 963 a 1.060).

Por tipo de autorización, en el último trimestre de 2025 el 11.7% correspondió a Residencias Definitivas, el 24.1% a Refrenadas de Residencias Definitivas, y el 27.3% a Residencias Temporales. Las Prórrogas de Residencia Temporal representaron el 11.5% del total, mientras que las Residencias Transitorias subieron a 22.7%, muy por encima del 2.3% del año anterior, lo que marca un cambio relevante en la tendencia de solicitudes y otorgamientos.

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Infografía detallando calidades migratorias otorgadas a extranjeros, mostrando datos comparativos para enero-marzo de 2025 y 2026 con texto, números e iconos.
La infografía detalla un incremento del 50.7% en calidades migratorias otorgadas a extranjeros entre enero y marzo de 2026, comparado con el mismo período de 2025, sumando 1,818 más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer trimestre de 2026: tendencia de crecimiento sostenido

Los datos de enero a marzo de 2026 revelan que se concedieron 5.401 calidades migratorias, superando las 3,583 del primer trimestre de 2025.

El incremento fue de 1,818 casos, equivalentes a un crecimiento del 50.7%. La Residencia Temporal volvió a ser la categoría predominante, con 1,397 autorizaciones, mientras que las Residencias Transitorias escalaron de 397 a 1,105 casos. Las Residencias Definitivas pasaron de 416 a 613, y las Refrenadas de Residencias Definitivas de 934 a 1,394.

Durante el primer trimestre de 2026, el 11.3% de las calidades migratorias otorgadas fueron Residencias Definitivas, el 25.8% Refrenadas de Residencias Definitivas, el 25,9% Residencias Temporales, el 14.5% Prórrogas de Residencia Temporal y el 20.5% Residencias Transitorias.

Evolución de los distintos tipos de residencia

El crecimiento se ha manifestado en casi todas las categorías de calidades migratorias. La Residencia Transitoria mostró un salto particularmente marcado: de 63 casos en el último trimestre de 2024 a 998 en el de 2025, y de 397 en el primer trimestre de 2025 a 1.105 en el mismo periodo de 2026. Estas autorizaciones son otorgadas por un periodo máximo de seis meses, según el artículo 104 de la Ley Especial de Migración y Extranjería.

Las naturalizaciones y nacionalizaciones han permanecido estables en volúmenes absolutos bajos, con ligeras variaciones entre los periodos analizados.

Infografía de Infobae compara calidades migratorias 2024 y 2025. Muestra pasaportes, figuras de viajeros, gráficos de barras y datos numéricos.
Una infografía de Infobae detalla el incremento del 60% en calidades migratorias otorgadas a extranjeros de octubre a diciembre de 2025 respecto al mismo período de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y posibles factores

El incremento en la cantidad de calidades migratorias otorgadas puede responder a un mayor flujo migratorio hacia El Salvador, cambios en la normativa, o políticas migratorias que incentiven la regularización de extranjeros. El aumento en las Residencias Transitorias sugiere una mayor demanda de estadías cortas, posiblemente vinculada a motivos laborales, académicos o de refugio temporal.

Entre octubre y diciembre de 2025, el total de calidades migratorias otorgadas creció 60% respecto al mismo periodo de 2024.

Entre enero y marzo de 2026, el aumento fue de 50.7% frente a igual periodo de 2025.

Las Residencias Temporales y Transitorias concentran el mayor crecimiento proporcional.

El país experimenta aumentos históricos en las solicitudes de extranjeros. Cambios normativos, repuntes inesperados y un fenómeno que redefine el flujo migratorio de la región (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)
El país experimenta aumentos históricos en las solicitudes de extranjeros. Cambios normativos, repuntes inesperados y un fenómeno que redefine el flujo migratorio de la región (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)

Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de marzo de este año, era necesario reducir el tiempo mínimo de permanencia en el país para residentes temporales a noventa días anuales, reemplazando la exigencia anterior de nueve meses continuos, un cambio cuyo objetivo es brindar flexibilidad a nuevos perfiles de residentes, principalmente empresarios e inversionistas. Ante ello, se modificó la normativa correspondiente.

Anteriormente, la normativa exigía que las ausencias del residente temporal no excedieran los noventa días continuos y, si los superaban, la residencia era cancelada y debían reiniciar el trámite migratorio

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