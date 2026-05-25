Las concesiones de residencia para extranjeros en El Salvador crecen un 50.7% en el primer trimestre de 2026

Un crecimiento inédito en autorizaciones para extranjeros sacude al país. Las estadísticas revelan transformaciones profundas en la movilidad y nuevas tendencias en permisos de corta y larga duración (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)

La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador reportó un notable crecimiento en las calidades migratorias (estatus legal) concedidas a personas extranjeras durante los últimos trimestres, de acuerdo con los datos estadísticos comparativos de octubre a diciembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, y de enero a marzo de 2026 frente a igual lapso de 2025.

Entre octubre y diciembre de 2025 se otorgaron 4,396 calidades migratorias a personas extranjeras, frente a las 2,747 registradas en el mismo periodo de 2024.

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Esto implica un aumento absoluto de 1.649 casos y un incremento porcentual del 60%. La categoría con mayor volumen fue la de Residencias Temporales, que pasó de 818 a 1,198 concesiones. También se observaron subidas en las Residencias Definitivas (de 324 a 516) y en las Refrenadas de Residencias Definitivas (de 963 a 1.060).

Por tipo de autorización, en el último trimestre de 2025 el 11.7% correspondió a Residencias Definitivas, el 24.1% a Refrenadas de Residencias Definitivas, y el 27.3% a Residencias Temporales. Las Prórrogas de Residencia Temporal representaron el 11.5% del total, mientras que las Residencias Transitorias subieron a 22.7%, muy por encima del 2.3% del año anterior, lo que marca un cambio relevante en la tendencia de solicitudes y otorgamientos.

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La infografía detalla un incremento del 50.7% en calidades migratorias otorgadas a extranjeros entre enero y marzo de 2026, comparado con el mismo período de 2025, sumando 1,818 más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer trimestre de 2026: tendencia de crecimiento sostenido

Los datos de enero a marzo de 2026 revelan que se concedieron 5.401 calidades migratorias, superando las 3,583 del primer trimestre de 2025.

El incremento fue de 1,818 casos, equivalentes a un crecimiento del 50.7%. La Residencia Temporal volvió a ser la categoría predominante, con 1,397 autorizaciones, mientras que las Residencias Transitorias escalaron de 397 a 1,105 casos. Las Residencias Definitivas pasaron de 416 a 613, y las Refrenadas de Residencias Definitivas de 934 a 1,394.

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Durante el primer trimestre de 2026, el 11.3% de las calidades migratorias otorgadas fueron Residencias Definitivas, el 25.8% Refrenadas de Residencias Definitivas, el 25,9% Residencias Temporales, el 14.5% Prórrogas de Residencia Temporal y el 20.5% Residencias Transitorias.

Evolución de los distintos tipos de residencia

El crecimiento se ha manifestado en casi todas las categorías de calidades migratorias. La Residencia Transitoria mostró un salto particularmente marcado: de 63 casos en el último trimestre de 2024 a 998 en el de 2025, y de 397 en el primer trimestre de 2025 a 1.105 en el mismo periodo de 2026. Estas autorizaciones son otorgadas por un periodo máximo de seis meses, según el artículo 104 de la Ley Especial de Migración y Extranjería.

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Las naturalizaciones y nacionalizaciones han permanecido estables en volúmenes absolutos bajos, con ligeras variaciones entre los periodos analizados.

Una infografía de Infobae detalla el incremento del 60% en calidades migratorias otorgadas a extranjeros de octubre a diciembre de 2025 respecto al mismo período de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y posibles factores

El incremento en la cantidad de calidades migratorias otorgadas puede responder a un mayor flujo migratorio hacia El Salvador, cambios en la normativa, o políticas migratorias que incentiven la regularización de extranjeros. El aumento en las Residencias Transitorias sugiere una mayor demanda de estadías cortas, posiblemente vinculada a motivos laborales, académicos o de refugio temporal.

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Entre octubre y diciembre de 2025, el total de calidades migratorias otorgadas creció 60% respecto al mismo periodo de 2024.

Entre enero y marzo de 2026, el aumento fue de 50.7% frente a igual periodo de 2025.

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Las Residencias Temporales y Transitorias concentran el mayor crecimiento proporcional.

El país experimenta aumentos históricos en las solicitudes de extranjeros. Cambios normativos, repuntes inesperados y un fenómeno que redefine el flujo migratorio de la región (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)

Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de marzo de este año, era necesario reducir el tiempo mínimo de permanencia en el país para residentes temporales a noventa días anuales, reemplazando la exigencia anterior de nueve meses continuos, un cambio cuyo objetivo es brindar flexibilidad a nuevos perfiles de residentes, principalmente empresarios e inversionistas. Ante ello, se modificó la normativa correspondiente.

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Anteriormente, la normativa exigía que las ausencias del residente temporal no excedieran los noventa días continuos y, si los superaban, la residencia era cancelada y debían reiniciar el trámite migratorio