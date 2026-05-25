Amapola, hija de Paloma Valencia, se robó el show en el cierre de campaña de su mamá en Bogotá: “No estoy firme por la patria”

Amapola, la hija de la candidata del Centro Democrático, lanzó comentario irónico contra Abelardo de la Espriella - crédito Paloma Valencia/YouTube

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, realizó su último acto de campaña pública en el Movistar Arena de Bogotá. Según los organizadores, asistieron más de 10.000 personas, que expresaron su respaldo a su programa de gobierno.

En el evento, la aspirante estuvo acompañada por varios dirigentes políticos, representantes de su partido político, figuras públicas y varios de su entorno familiar. Una de ellas fue su pequeña hija, Amapola, que protagonizó una intervención que cautivo a los asistentes.

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Antes de dirigirse al público, la menor de edad mostró su rechazo ante las muestras de afecto, trató de evitar el contacto con su madre y se veía molesta.

Paloma Valencia explicó que su hija experimenta un conflicto emocional ante la posible victoria o derrota en las elecciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Valencia describió ese conflicto desde el escenario con una frase que buscó explicar la reacción de su hija. “Ella vive conflictuada, no sabe si quiere que perdamos o ganemos. Cuando piensa en ganar, se entristece; pero cuando piensa en perder, llora y dice que se acabe el país”, dijo la aspirante.

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La candidata le pidió a su hija que saludara al auditorio y que dijera que estaba “firme”. A lo que Amapola, en forma irónica, le respondió: “Pero es que yo no estoy firme, no estoy firme con la patria”, lo que generó entre risas y aplausos entre la multitud. Después repitió con su madre: “¡Vamos a ganar!”.

El comentario de la niña fue en referencia al candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), quien ha utilizado dicha frase como forma de respaldo a las Fuerzas Militares de Colombia, así como su compromiso de brindar seguridad en el país.

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El momento que terminó de marcar la intervención llegó cuando Paloma Valencia le preguntó: “¿Con quién estás?”. Inicialmente, la niña guardó silencio, su madre le susurró su nombre y, en lugar de repetirlo, respondió: “¿Y si perdemos?”. La reacción fue inmediata. La candidata del Centro Democrático le retiró el micrófono y contestó: “¡No vamos a perder!”.

La escena se produjo después de la proyección de una nueva pieza publicitaria de la campaña, en la que Valencia quiso reflejar “los sacrificios que implica ser mamá y participar en la contienda electoral”. El medio señaló que el mensaje apunta a las colombianas y a hogares liderados por mujeres, donde muchas madres deben dejar a sus hijos para ir a trabajar.

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