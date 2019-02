"He escuchado decir barbaridades alrededor de Yalitza Aparicio, quien lo hizo muy bien a pesar de no ser actriz. Y Hollywood se aprovecha de esto para parecer incluyente, pero esto no es algo nuevo, está atendiendo una demanda que le pide ser incluyente, de muchas personas que piden mostrar sus historias que incluyan actores de raza negra y amarilla", dijo el investigador en entrevista a UNAM Global.