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Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guia gastronomica regia de la carne asada al cabrito

Monterrey se prepara para recibir a miles de aficionados durante el Mundial 2026, ofreciendo su reconocida gastronomía regia, donde destacan la carne asada, el cabrito y una amplia variedad de restaurantes emblemáticos

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Un estadio de fútbol con fuegos artificiales sobre el campo y una multitud de espectadores. Arriba a la derecha, el logo del Mundial FIFA 2026. Abajo a la derecha, carne asada con tortillas, guacamole y cebolla.
El Estadio BBVA de Monterrey se ilumina con fuegos artificiales celebrando la llegada del Mundial FIFA 2026, mientras la cultura culinaria local se prepara para deleitar a los visitantes con la tradicional carne asada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monterrey es una de las capitales gastronómicas más importantes del norte de México y durante el Mundial 2026 miles de turistas podrán descubrir por qué la comida regia tiene fama internacional.

Además de albergar partidos en el Estadio Monterrey, la ciudad ofrece una mezcla de tradición, carne asada, tacos, cabrito y restaurantes emblemáticos que forman parte de la identidad de Nuevo León.

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La sede mundialista ya está lista para recibir aficionados de todo el mundo con mejoras de movilidad, rutas hacia el estadio y zonas turísticas alrededor del “Gigante de Acero”.

Carne asada, cabrito y machaca: los platos que definen la cocina regia

Hablar de Monterrey es hablar de carne asada. Más que un platillo, se trata de toda una tradición social entre familias y amigos.

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Durante el Mundial 2026, muchos visitantes buscarán probar cortes como arrachera, rib eye o sirloin acompañados de tortillas de harina, frijoles charros y salsa molcajeteada.

Otro de los alimentos más representativos es el cabrito al pastor, preparado lentamente al carbón.

Restaurantes tradicionales como El Rey del Cabrito y El Gran Pastor aparecen entre los más recomendados para turistas que buscan una experiencia auténtica de cocina norteña.

El Rey del Cabrito es una buena opción. (redes sociales)
El Rey del Cabrito es una buena opción. (redes sociales)

La machaca con huevo también es un clásico regio, especialmente para desayunar antes de asistir a un partido.

Este platillo mezcla carne seca deshebrada con huevo, tomate y chile, y suele servirse con café y tortillas recién hechas.

En redes y foros de aficionados internacionales que viajarán al Mundial, muchos locales también recomiendan probar tacos de barbacoa, tostadas tipo Siberia, discada y chicharrón de la región.

Discada regia, guiso norteño, disco de arado, mezcla de carnes, verduras, cerveza, comida Monterrey. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Discada regia, un contundente y sabroso guiso originario del norte de México, preparado tradicionalmente en un disco de arado con una variedad de carnes, verduras y cerveza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la cocina tradicional, Monterrey cuenta con restaurantes contemporáneos y de alta cocina que han ganado fama nacional.

Lugares como La Nacional y Pangea destacan entre las opciones más populares para quienes buscan una experiencia gourmet durante la Copa del Mundo.

Dónde comer cerca del estadio BBVA y en el centro de Monterrey

El Estadio BBVA (Estadio Monterrey durante el Mundial), sede mundialista de Monterrey, se encuentra en Guadalupe, al oriente de la zona metropolitana, y tendrá una importante afluencia de visitantes durante el torneo.

Aunque alrededor del recinto hay opciones rápidas para comer, especialistas y aficionados recomiendan moverse hacia Barrio Antiguo y el centro de Monterrey para vivir realmente el ambiente gastronómico de la ciudad.

Discada regia, guiso norteño, disco de arado, mezcla de carnes, verduras, cerveza, comida Monterrey. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Alrededor del Estadio Monterrey hay una gran variedad de comida tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los restaurantes cercanos al estadio destaca Azul Restaurant Bar, ubicado dentro del propio Estadio BBVA y famoso por su vista hacia la cancha.

También hay sitios populares de comida casual, tacos y hamburguesas a pocos kilómetros del inmueble.

Para quienes quieran explorar el centro, Barrio Antiguo y la Macroplaza concentran bares, restaurantes y terrazas donde los aficionados podrán convivir antes y después de los partidos.

La ciudad incluso prepara corredores peatonales y zonas de entretenimiento rumbo al Mundial 2026 para conectar el estadio con áreas turísticas y fan zones.

Con su mezcla de tradición, cortes de carne y ambiente futbolero, Monterrey apunta a convertirse en una de las sedes más atractivas del Mundial 2026 para los amantes de la comida.

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