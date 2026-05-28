Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

Thalía recuerda a su madre Yolanda Miranda a 15 años de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales (Instagram)

A 15 años de la muerte de su madre, Thalía publicó este miércoles 27 de mayo de 2026 un mensaje en el que admite que todavía “instintivamente” toma el teléfono para llamarla, pese a que ya no está. La cantante dedicó el post a Yolanda Miranda Mange, con fotos de ambas juntas.

“Un año más sin ti mamita bella, te extraño mucho y te amo, más A 15 años de tu partida y sigo instintivamente agarrando el teléfono para marcarte Te amo siempre mamita hermosa”, escribió Thalía en sus redes sociales.

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La muerte de Miranda, quien durante años también fue mánager de la artista, se dio a conocer el 27 de mayo de 2011, cuando la intérprete de “Amor a la mexicana” estaba embarazada de su segundo hijo, Matthew Alejandro, y viajó de Miami, Florida, a México para despedirse.

Thalía es hija del médico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria Yolanda Miranda Mange

En una declaración que concedió en noviembre de 2011, Thalía describió el fallecimiento como una “pérdida devastadora” y relató el momento en que asimiló la noticia: “Ella parte y de repente recibo la llamada, es una locura y de pronto llegamos a México, y es real y ves que sí fue, que sí es cierto”.

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También señaló entonces que seguía buscando a su madre en el celular y, después, recordaba que ya había muerto.

Los años de Thalía junto a su amada madre

Ariadna Thalía Sodi Miranda nació en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1971. Es hija del médico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria Yolanda Miranda Mange. Thalía es la menor de cinco hermanas: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi.

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Yolanda fue manager de su hija durante sus primeros años en el mundo artístico

Tras la muerte de su padre cuando tenía cinco años, Thalía vive una etapa difícil en la infancia. El fallecimiento le afecta de manera profunda, al grado de dejar de hablar durante un año. Su mamá la acompaña en ese proceso y la lleva con médicos y psicólogos para ayudarla a superar el trauma.

En entrevistas, Thalía ha compartido que su madre le inculcó una fortaleza especial con frases como: “Solo somos mujeres en esta casa. Estamos en una sociedad de hombres. Tienes que ser más fuerte que ellos, debes tener el corazón de un hombre en ti”.

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A lo largo de su carrera, Thalía mantuvo una relación cercana y pública con su madre

Desde pequeña, Yolanda Miranda Mange impulsó a Thalía en el mundo artístico. Le puso clases de ballet y piano desde los cuatro años, y la apoyó en sus primeras apariciones en comerciales y en las actividades escolares. Thalía reconoce que la disciplina y el empuje de su mamá son claves para su formación como artista.

La relación de Thalía con su mamá se caracterizó por la admiración, la disciplina y el apoyo constante

A lo largo de su carrera, Thalía mantuvo una relación cercana y pública con su madre, a quien suele mencionar como una figura fundamental en su vida y en su éxito profesional.

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En 2011, la muerte repentina de Yolanda Miranda Mange representó otro momento de gran impacto para la cantante, ya que ocurrió mientras Thalía esperaba a su segundo hijo y la familia atravesaba otros eventos importantes.