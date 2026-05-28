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Cortes de agua en Bogotá, hoy 28 de mayo

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

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Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 28 de mayo.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Municipio de Gachancipá.Barrios: Municipio de Gachancipá.Lugar: Municipio de Gachancipá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 14 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa - Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos se Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma - Bertha Hernández Ospina I e III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Morabia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín de Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I, Sector, El Rubí II, El Progreso II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales, Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 Timiza.Lugar: Afectación Area Occidente:De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B Afectación Area Oriente 1:De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá Afectación Area Oriente 2:De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Conjunto Residencial Recodo del Tintal.Lugar: De la Calle 6 (Avenida Americas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy, Bosa.Barrios: Argelia.Lugar: De la Avenida Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81A a la Carrera 82.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: San Cristóbal, Usme.Barrios: Arrayanes V, Villabel, Santa Rita Sur Oriental, El Paraíso, Nueva Gloria.Lugar: De la Calle 53 S a la Calle 46B Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 4 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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