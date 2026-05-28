Abogado de Maru Campos adelanta qué pasará con la comparecencia en la Fiscalía de CDMX por impugnación de Javier Corral

María Eugenia Campos no comparecerá en la Fiscalía de CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, se mantiene al centro del escrutinio público y bajo la presión de Morena, luego de que el 26 de mayo se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la citó por la denuncia de Javier Corral sobre una presunta “detención ilegal” en 2024.

Aunque este miércoles por la mañana, la mandataria conocida como Maru Campos asistió a comparecer a la Fiscalía General de la República (FGR) en las instalaciones de la CDMX, por la presunta injerencia de elementos de seguridad estadounidense en suelo mexicano, su abogado confirmó que no se quedará en la ciudad para el otro citatorio emitido por autoridades capitalinas.

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Maru Campos descarta acudir a la Fiscalía de CDMX

En entrevista con el periodista Enrique Hernández, el abogado de la gobernadora de Chihuahua, Roberto Gil Zuarth, aseguró que la ella no asistirá a la cita con la Fiscalía de la CDMX el próximo viernes, ya que solo acudirá su representación jurídica por la impugnación realizada por el senador de Morena.

Acusó un uso “faccioso” de las instituciones contra una gobernadora a la que “no dejan trabajar”, además, resaltó que el propio Javier Corral estaría usando su cargo y el momento político que atraviesa la mandataria para “crear su propio caso”.

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer que enfrentará un nuevo procedimiento en su contra tras una denuncia del senador de Morena, Javier Corral. (Crédito: X/@MaruCampos_G)

La defensa de Maru Campos también acusó que “no es casualidad” que se hayan activado varios procedimientos en contra de la mandataria de Chihuahua:

Solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados

Citación de la FGR por caso CIA

Notificación de la Fiscalía de CDMX por impugnación de Javier Corral

¿Qué dijo la Fiscalía de CDMX sobre el citatorio de Campos?

Luego de que la gobernadora de Chihuahua diera a conocer la notificación de la Fiscalía capitalina, a través de sus redes sociales la FGJCDMX emitió una nota informativa en la que aclaró que no se trataba de una “imputación”, calificando de “falsa” la información dada a conocer por Campos Galván.

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La institución, encabezada por Bertha María Alcalde, explicó que la audiencia notificada a Campos Galván y a otras personas mencionadas en la denuncia responde a la impugnación que el senador Javier Corral Jurado interpuso contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las autoridades capitalina aseguraron que las investigaciones derivadas de una denuncia de Corral ya concluyeron, sin encontrar delito que perseguir, por lo que determinó el no ejercicio de la acción penal. Esa resolución fue validada por la Coordinación General de Control Ministerial, y la parte denunciante fue notificada en su momento.

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