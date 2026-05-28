México

Fuertes vientos desprenden plafón en Universidad de Querétaro

Protección civil informó que el desprendimiento causo daños en un cristal y en la fachada de un edificio continuo

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Vista de una plaza en Querétaro con personas abrigadas, árboles meciéndose y una tolvanera densa. Banderas mexicanas ondean en edificios y un acueducto es visible al fondo.
Los fuertes vientos en Querétaro provocaron que un plafón se desprenda de una institución educativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plafón de tablaroca salió volando en la Universidad Cuauhtémoc, en Querétaro este 27 de mayo derivado las lluvias y fuertes vientos que afectan la región desde la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica intensas rachas de viento y precipitaciones para el centro del país, lo que incrementa el riesgo de daños en estructuras ligeras.

El incidente ocurrió en la parte exterior de la institución educativa, en la colonia Balcones Coloniales, a un costado del Anillo Vial Fray Junípero Serra, mientras persistía el pronóstico de condiciones meteorológicas en la región. De acuerdo a la Universidad Cuauhtémoc, no se reportó ninguna persona lesionada.

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“La situación está plenamente controlada, por lo que no es necesaria la evacuación de las instalaciones ni la suspensión de clases; las actividades académicas y administrativas continúan operando con regularidad. La seguridad y el bienestar de cada miembro de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad; por ello, seguiremos informando la reapertura segura de la zona afectada a través de nuestros canales institucionales”, informó la universidad en un boletín de prensa.

A su vez, Protección Civil informó que el desprendimiento provocó daños en un cristal y en la fachada de un edificio continuo, por lo que se requiere mantener acordonada la zona afectada y restringir el acceso a ese sector del estacionamiento.

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Un plafón de una Universidad colapsó a causa de los fuertes vientos
Un plafón colapsó a causa de los fuertes vientos (X / Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro)

Por fortuna, no se reportan personas heridas a causa del plafón que salió desprendido por los fuertes vientos en Querétaro. No obstante, Protección Civil mantendrá las labores de inspección para descartar riesgos e invita a la ciudadanía permanecer atenta a los avisos oficiales.

¿Cómo estará el clima en Querétaro?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de lluvias fuertes y rachas de viento en Querétaro
El Servicio Meteorológico Nacional advierte de lluvias fuertes y rachas de viento en Querétaro (X / CONAGUA Clima)

De acuerdo a los reportes actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional, en Querétaro se estiman lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y viento de 10 a 20 Km/h con rachas de que podrían alcanzar entre 30 y 50 Km/h en regiones como: Sierra Gorda, Semidesierto Queretano, Valles Centrales, Bajío Querétaro y Sierra Queretana.

La presencia de un frente frío fuera de temporada y otros sistemas meteorológicos mantienen la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en varias regiones del país, incluyendo Querétaro. Ante el pronóstico, se sugiere usar ropa adaptativa y calzado antiderrapante. Las principales recomendaciones ante las condiciones de lluvias fuertes y vientos intensos en Querétaro son los siguientes:

  • Evita transitar o permanecer bajo árboles, anuncios espectaculares y estructuras metálicas, ya que el viento puede provocar caída de ramas o estructuras y hay riesgo de descargas eléctricas.
  • Mantente alejado de cables de energía eléctrica caídos o mojados.
  • Maneja con precaución, ya que puede haber encharcamientos, reducción de visibilidad y presencia de objetos en la vía pública.
  • No arrojes basura en calles o alcantarillas para evitar inundaciones urbanas.
  • Si vives en zona de riesgo, identifica rutas de evacuación y atiende las indicaciones de Protección Civil.
  • Usa ropa impermeable y calzado antiderrapante en caso de salir durante lluvias.
  • Evita cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.
  • Ten a la mano una linterna, radio, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.
  • Permanece atento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y autoridades locales.

Estas medidas ayudan a reducir riesgos y proteger tu integridad ante el clima adverso.

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