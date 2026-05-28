Colombia

Pico y placa en Cali hoy 28 de mayo de 2026, así regirá la medida

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como de la terminación de la placa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los automóviles que no pueden transitar en Cali hoy 28 de mayo, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no tienen permitido circular este jueves.

PUBLICIDAD

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 7, 8,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 4, 5,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se suspende los los sábados y domingos, así como los días feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

El concurso cuenta con figuras del entorno artístico y la colaboración de músicos de la banda original, que buscan a una persona capaz de conectar genuinamente con el público y honrar el legado del fallecido artista

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Paloma Valencia explicó en qué consistirá su política de seguridad e hizo advertencia a los criminales: “Vamos a cazarlos como a ratas”

En conversación con Infobae Colombia, la candidata presidencial aseguró que se respetarán los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

Paloma Valencia explicó en qué consistirá su política de seguridad e hizo advertencia a los criminales: “Vamos a cazarlos como a ratas”

A Aida Quilcué le dieron ‘palo’ en redes sociales tras llamar ‘ladrones’ a los graduados de universidades privadas: “Esto indigna”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de la polémica tras cuestionar a un importante sector de la educación en medio del hoy caliente ambiente político a pocos días de la primera vuelta presidencial

A Aida Quilcué le dieron ‘palo’ en redes sociales tras llamar ‘ladrones’ a los graduados de universidades privadas: “Esto indigna”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

La protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ encendió las redes sociales con su reacción durante una dinámica de preguntas y respuestas

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Alexis Zapata marcó el gol del triunfo en Montevideo, pero debido a que Platense venció a Corinthians por 2-0, el Cardenal cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Luis Alfonso reveló que la muerte de Yeison Jiménez desencadenó una recaída en sus ataques de pánico

Deportes

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios