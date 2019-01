View this post on Instagram

El sarape estaba ahí, esperándonos a que lo interviniéramos con diseño . Poncho sarape #hechoenmexico por @disenadogs . . #diseñomexicano #hechoamano #mexicodemisamores #perros #perrosmexicano #inviernoperros #inviernomexicano #dogdesign #dogtrends #winterdogs #doglover #dogfashion #dogfashionista #petlover