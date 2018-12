Después de rendir honores a la Bandera, López Hernández protestó "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos y la particular del estado, y desempeñar leal y patrióticamente, con sensibilidad, con humildad y con honestidad el cargo de gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tabasco, que el pueblo me ha conferido. mirando en todo por el bien y al prosperidad del estado, si no lo hiciere así, que la nación o el Estado me lo demande".