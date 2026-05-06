Agua de horchata de fresa: receta fácil, cremosa y refrescante para preparar en casa

El agua de horchata de fresa combina arroz y fresas para crear una bebida refrescante de sabor equilibrado y aroma dulce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de horchata de fresa combina la suavidad del arroz con el toque dulce y fresco de la fruta, dando como resultado una bebida equilibrada y atractiva. Esta variante mantiene la esencia tradicional, pero suma un matiz frutal que la vuelve ideal para climas cálidos.

Su preparación no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una opción práctica para el día a día. La mezcla logra una textura ligera, con un sabor que destaca sin resultar empalagoso, adecuada para acompañar distintos alimentos.

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Además de su sabor, esta bebida resalta por su presentación, con un tono rosado natural que la hace visualmente llamativa. Servida fría, se posiciona como una alternativa refrescante dentro de las opciones caseras.

Ingredientes para agua de horchata de fresa

Esta variante de horchata sobresale por su textura ligera y su capacidad para acompañar diversos platillos en climas cálidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de esta receta parte del arroz, que aporta cuerpo y suavidad a la bebida. La fresa se integra para dar un perfil más fresco, mientras que el resto de los ingredientes equilibra el conjunto.

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El uso de agua y leche permite ajustar la intensidad y la textura según la preferencia. El azúcar y la vainilla complementan el sabor sin ocultar los elementos principales.

Ingredientes

1 taza de arroz

2 tazas de fresas

1 raja de canela

1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

1 litro de agua

1 cucharadita de vainilla

Preparación paso a paso

La receta de agua de horchata de fresa destaca por su preparación sencilla y por el aprovechamiento de ingredientes accesibles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia con el remojo del arroz, lo que facilita su molienda y permite obtener una textura más uniforme. Este paso es fundamental para lograr una bebida sin grumos.

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Posteriormente, los ingredientes se integran en la licuadora hasta conseguir una mezcla homogénea. Colar la preparación ayuda a refinar la consistencia final.

Preparación

Remojar el arroz con la canela en agua durante 2 horas

Licuar el arroz con el agua de remojo

Agregar las fresas y licuar nuevamente

Incorporar la leche evaporada y la leche condensada

Añadir la vainilla y mezclar

Colar la mezcla

Refrigerar antes de servir

Servir con hielo al gusto

Presentación y recomendaciones

El agua de horchata de fresa ofrece una combinación práctica y deliciosa que resalta tanto en sabor como en presentación visual. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de horchata de fresa se sirve fría para resaltar su carácter refrescante. Puede acompañarse con hielo para intensificar la sensación fresca en cada sorbo.

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Su color rosado aporta un elemento visual atractivo que la distingue de otras bebidas tradicionales. Esto la hace adecuada para reuniones o comidas informales.

Consumida recién preparada o bien refrigerada, mantiene su sabor y textura. Es una opción sencilla que combina ingredientes accesibles con un resultado equilibrado.

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