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CFE internet para todos: cómo saber dónde están los puntos para conectarse gratis

La expansión, priorizada en regiones marginadas, permitirá que más instituciones educativas y clínicas cuenten con conectividad sin costo

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Estos puntos, administrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están disponibles principalmente en zonas rurales, escuelas, clínicas, parques y dependencias públicas Foto: (iStock)
Estos puntos, administrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están disponibles principalmente en zonas rurales, escuelas, clínicas, parques y dependencias públicas Foto: (iStock)

Durante 2026, el programa CFE Internet para Todos continua ampliando el acceso a internet gratuito en México a través de miles de puntos Wi-Fi instalados en espacios públicos.

Estos puntos, administrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están disponibles principalmente en zonas rurales, escuelas, clínicas, parques y dependencias públicas, permitiendo la conectividad sin costo para millones de personas.

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Cómo encontrar el mapa interactivo de puntos Wi-Fi gratuitos de CFE

Para localizar los puntos de conexión Wi-Fi gratuitos de la CFE, los usuarios pueden consultar un mapa interactivo oficial disponible en línea:

1. Ingresa al sitio web oficial de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos: https://cfeinternet.mx/

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2. Dirígete al apartado “Cobertura” o busca la opción “Mapa de puntos de acceso Wi-Fi”.

3. Haz clic en el enlace correspondiente. Se abrirá el mapa interactivo donde se muestran los puntos de conexión en todo el país.

4. Utiliza el buscador del mapa para filtrar por estado, municipio o localidad.

5. Selecciona el marcador deseado para ver detalles como dirección exacta, tipo de establecimiento (escuela, clínica, parque) y horarios de funcionamiento.

6. Acércate a la ubicación seleccionada, activa el Wi-Fi en tu dispositivo y busca la red “Internet para todos”.

El acceso no requiere contraseña ni registro. Basta con aceptar los términos y condiciones para navegar gratuitamente.

Ubicación y conexión en los puntos Wi-Fi gratuitos de la CFE

Para localizar los puntos de conexión Wi-Fi gratuitos de la CFE, los usuarios pueden consultar un mapa interactivo oficial. Foto: (iStock)
Para localizar los puntos de conexión Wi-Fi gratuitos de la CFE, los usuarios pueden consultar un mapa interactivo oficial. Foto: (iStock)

Los puntos de acceso se encuentran distribuidos en parques, plazas públicas, escuelas, clínicas, oficinas gubernamentales, sucursales de Financiera para el Bienestar, Correos de México y ferias comunitarias y algunas áreas de transporte público.

En 2026, la CFE reporta más de 109 mil puntos activos y prevé instalar 9 mil adicionales en espacios educativos y de salud.

Para conectarse, los usuarios solo deben situarse cerca de un punto identificado, seleccionar la red Wi-Fi pública y aceptar las condiciones de uso.

No es necesario proporcionar datos personales ni realizar registros previos.

Expansión y cobertura en 2026

Las actualizaciones sobre puntos de acceso y zonas beneficiadas se publican en el portal de la CFE y en canales oficiales del Gobierno de México.
Las actualizaciones sobre puntos de acceso y zonas beneficiadas se publican en el portal de la CFE y en canales oficiales del Gobierno de México.

Durante el primer semestre de 2026, el programa extiende su cobertura con tecnología 4G en nuevas escuelas y hospitales, priorizando regiones marginadas.

Las actualizaciones sobre puntos de acceso y zonas beneficiadas se publican en el portal de la CFE y en canales oficiales del Gobierno de México.

Historia del programa y otros servicios de CFE

El programa CFE Internet para Todos fue anunciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como parte de una política pública para reducir la brecha digital en México, especialmente en comunidades rurales y sectores vulnerables.

El proyecto responde al compromiso del Gobierno Federal de garantizar el acceso universal a tecnologías de la información y la comunicación, considerando la conectividad como un derecho social básico.

Según comunicados oficiales, la iniciativa comenzó con la instalación de puntos Wi-Fi gratuitos en espacios públicos y actualmente incluye la entrega de tarjetas SIM sin costo con datos móviles para beneficiarios de programas sociales federales cuyas condiciones serán anunciadas posteriormente.

Las autoridades han destacado que el servicio no tiene fines de lucro y que su principal objetivo es fortalecer el acceso a la educación, la información y las herramientas digitales en zonas donde los servicios comerciales no llegan o resultan inaccesibles por su costo.

La CFE informó que para 2026 se prevé la entrega de 237 mil tarjetas SIM con acceso a 5 GB de datos mensuales, 1,500 minutos de llamadas y 500 mensajes SMS.

Los módulos de registro y entrega se coordinarán con las delegaciones estatales del Bienestar y se anuncian exclusivamente por canales oficiales.

Además, la red pública gratuita incluye más de 109 mil puntos de acceso distribuidos en parques, clínicas, escuelas, sucursales de Financiera para el Bienestar y oficinas de Correos de México.

Respecto al programa: “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida banda ancha e internet”, informó la CFE en su página oficial

Adicionalmente, la empresa estatal ha implementado planes de bajo costo desde 150 pesos mensuales para quienes no califican al beneficio gratuito, asegurando una alternativa social frente a las tarifas comerciales de otras compañías.

La expansión tecnológica de la CFE incluye también la instalación de torres de telefonía móvil para mejorar la cobertura en zonas marginadas, como parte de proyectos integrales como “Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

En diversos estados, la CFE ha destacado que estos servicios buscan cerrar la brecha digital, impulsar la educación y facilitar el acceso remoto a trámites y servicios públicos.

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