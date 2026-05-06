México

Sheinbaum anuncia programa para que productores agrícolas liberen sus deudas en Financiera de Desarrollo

De acuerdo con la mandataria mexicana son cerca de 70 mil personas las afectadas con estas deudas

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Claudia Sheinbaum Pardo (Crédito: Presidencia)
Claudia Sheinbaum Pardo (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció el programa social “Volver a crecer INDEP-FNDL”, enfocado en productores agrícolas, con el objetivo de que liberen sus deudas en Financiera de Desarrollo, durante la mañanera del pueblo este 6 de mayo en Palacio Nacional.

“Son cerca de 70 mil personas que tienen deudas todavía con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal. Que el gobierno de López Obrador decidió finiquitar”, señaló la mandataria mexicana.

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Agregó que durante años estás empresas han intimidado a los ciudadanos que adquirieron deudas en el pasado, por lo que se propuso una alternativa para apoyar a las personas afectadas.

FND reduce operaciones tras decreto de extinción y enfrenta irregularidades

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) enfrenta su liquidación tras la publicación del decreto de extinción en 2023 y la designación del INDEP como único liquidador. Entre mayo de 2023 y enero de 2025, la institución redujo sus operaciones.

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Durante este proceso surgieron problemas como extorsiones, garantías inexistentes y una gestión ineficiente de la cartera judicializada. Para hacer frente a estas irregularidades, se implementó la atención personalizada, así como la supervisión a abogados externos y sanciones legales. Estas medidas buscan responder a la problemática detectada en el proceso de cierre.

Volver a crecer INDEP-FNDL
Presentación del programa "Volver a crecer INDEP-FNDL" durante la mañanera del pueblo de este 6 de mayo. (captura de pantalla)

Bases del programa para productores agrícolas

  • La aplicación de las acciones comienza desde la fecha de publicación en el DOF de las Bases y Lineamientos; el saldo aplicable será el de ese día.
  • La información se entrega al acreditado o tercero interesado que presente número de crédito, CURP certificada o identificación vigente.

Esquema de Liberación de Deuda

  • Acudir personalmente para recibir la carta finiquito del crédito y la actualización del buró de crédito.
  • Si existe un proceso judicial vigente, se firma solicitud de adhesión al programa y se inicia el procedimiento para concluir el juicio y, en su caso, liberar garantías.

Esquema de Descuento y Reestructura

  • Verificar requisitos legales y opciones de pago, firmar la adhesión al programa y convenio para los beneficios.
  • Tras liquidar el adeudo sin proceso judicial, se recibe carta finiquito, se inicia la liberación de garantías y se solicita la actualización ante sociedades de información crediticia.

Beneficios de “Volver a crecer INDEP-FNDL”

  • Carta de finiquito amplio de los créditos con la FNDL, que acredita la inexistencia de adeudos.
  • Desistimiento de acción legal por finiquito de pago.
  • Liberación de las garantías y entrega de los documentos valor correspondientes.
  • Actualización del Buró de Crédito.
  • Posibilidad de beneficiarse con nuevos créditos por parte de la banca comercial y otros intermediarios financieros.
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