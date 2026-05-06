Sheinbaum anuncia programa para que productores agrícolas liberen sus deudas en Financiera de Desarrollo

Claudia Sheinbaum Pardo (Crédito: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció el programa social “Volver a crecer INDEP-FNDL”, enfocado en productores agrícolas, con el objetivo de que liberen sus deudas en Financiera de Desarrollo, durante la mañanera del pueblo este 6 de mayo en Palacio Nacional.

“Son cerca de 70 mil personas que tienen deudas todavía con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal. Que el gobierno de López Obrador decidió finiquitar”, señaló la mandataria mexicana.

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Agregó que durante años estás empresas han intimidado a los ciudadanos que adquirieron deudas en el pasado, por lo que se propuso una alternativa para apoyar a las personas afectadas.

FND reduce operaciones tras decreto de extinción y enfrenta irregularidades

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) enfrenta su liquidación tras la publicación del decreto de extinción en 2023 y la designación del INDEP como único liquidador. Entre mayo de 2023 y enero de 2025, la institución redujo sus operaciones.

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Durante este proceso surgieron problemas como extorsiones, garantías inexistentes y una gestión ineficiente de la cartera judicializada. Para hacer frente a estas irregularidades, se implementó la atención personalizada, así como la supervisión a abogados externos y sanciones legales. Estas medidas buscan responder a la problemática detectada en el proceso de cierre.

Presentación del programa "Volver a crecer INDEP-FNDL" durante la mañanera del pueblo de este 6 de mayo. (captura de pantalla)

Bases del programa para productores agrícolas

La aplicación de las acciones comienza desde la fecha de publicación en el DOF de las Bases y Lineamientos; el saldo aplicable será el de ese día.

La información se entrega al acreditado o tercero interesado que presente número de crédito, CURP certificada o identificación vigente.

Esquema de Liberación de Deuda

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Acudir personalmente para recibir la carta finiquito del crédito y la actualización del buró de crédito.

Si existe un proceso judicial vigente, se firma solicitud de adhesión al programa y se inicia el procedimiento para concluir el juicio y, en su caso, liberar garantías.

Esquema de Descuento y Reestructura

Verificar requisitos legales y opciones de pago, firmar la adhesión al programa y convenio para los beneficios.

Tras liquidar el adeudo sin proceso judicial, se recibe carta finiquito, se inicia la liberación de garantías y se solicita la actualización ante sociedades de información crediticia.

Beneficios de “Volver a crecer INDEP-FNDL”

Carta de finiquito amplio de los créditos con la FNDL, que acredita la inexistencia de adeudos.

Desistimiento de acción legal por finiquito de pago.

Liberación de las garantías y entrega de los documentos valor correspondientes.

Actualización del Buró de Crédito.

Posibilidad de beneficiarse con nuevos créditos por parte de la banca comercial y otros intermediarios financieros.