Federación Mexicana responde a Amaury Vergara: jugadores deben reportarse con la selección, incluidos los de Chivas

Cinco jugadores del rebaño fueron convocados por Javier Aguirre. (Instagram / @miseleccionmx)

A pocos días de que la Selección Mexicana debute ante Sudáfrica en el Mundial 2026, una polémica ha surgido tras el llamado de futbolistas para representar al Tri. Ante ello, diversas reacciones surgieron cuando se supo que dos elementos fueron ‘prestados’, beneficio que, para Amaury Vergara, dueño de Chivas, es injusto.

A través de sus redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Selección Mexicana dejaron en claro que, pese a las indicaciones que dé el dueño de cualquier equipo, las consecuencias por no presentarse a las concentraciones pone en riesgo su incursión a la Copa del Mundo:

PUBLICIDAD

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, se lee en la imagen.

PUBLICIDAD

El Tri dejó en claro que hay estatutos qué seguir si se desea formar parte del equipo que represente al país en el Mundial. (TW Selección Mexicana)

¿De dónde surgió la polémica?

El dueño de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, provocó un sismo en el fútbol mexicano al ordenar el retiro inmediato de sus cinco jugadores convocados a la Selección Nacional.

Esta drástica medida surge tras el rompimiento de un pacto previo entre los dueños de los clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el cual establecía que los seleccionados debían reportar para la concentración mundialista a partir del 6 de mayo, priorizando la preparación para la Copa del Mundo de 2026 sobre los compromisos locales.

PUBLICIDAD

La principal razón del conflicto fue el “trato preferencial” otorgado al club Toluca. A pesar del acuerdo de concentración, el técnico nacional Javier Aguirre permitió que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con los Diablos Rojos para disputar las semifinales de la Concachampions.

(Captura de pantalla)

Exige igualdad para los equipos

Vergara consideró esto una falta de equidad y de respeto a lo pactado, argumentando en sus redes sociales que los acuerdos solo son válidos cuando todas las partes los cumplen, lo que motivó su decisión de llamar de regreso a sus futbolistas a las instalaciones de Verde Valle.

PUBLICIDAD

Esta situación ha afectado deportivamente al Guadalajara, que tuvo que encarar el partido de ida de los Cuartos de Final frente a Tigres sin figuras clave como Roberto “Piojo” Alvarado, Luis Romo y Raúl Rangel, sufriendo una derrota de 3-1. Al recuperar a sus seleccionados, Chivas busca revertir este resultado en el partido de vuelta el próximo 9 de mayo, contando ahora con plantel completo en un momento crítico de la Liguilla, lo que ha generado un fuerte respaldo por parte de la afición rojiblanca.

Finalmente, el conflicto ha puesto en jaque la planeación de la Selección Mexicana a pocas semanas del Mundial, abriendo la posibilidad de que otros clubes sigan el ejemplo de Chivas y retiren a sus elementos.

PUBLICIDAD

Dado que el reglamento de la FIFA estipula que la obligación de ceder jugadores comienza formalmente el 1 de junio, el club tapatío no incurre en ninguna falta internacional, pero la tensión generada evidencia una crisis de autoridad y comunicación dentro de la estructura del balompié mexicano.