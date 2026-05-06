México

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Como en semanas anteriores, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará diferentes unidades móviles para que los mexiquenses puedan ir a tramitar su licencia de conducir de manera más práctica.

El permiso, requerido por la legislación vigente para que los residentes del Edomex conduzcan vehículos, es el eje de una iniciativa cuyo objetivo es simplificar todo el proceso de obtención.

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Ubicaciones de las unidades móviles en el Edomex

Horario de atención en todas las ubicaciones: Lunes a viernes, de 09:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Acambay

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  • 04 de mayo Calle Plaza Hidalgo 8, Col. Centro, C.P. 50300, Acambay, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)

Aculco

  • 06 de mayo Plaza Constitución 1, Col. Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)

Donato Guerra

  • 06 de mayo Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, C.P. 51030, Donato Guerra, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 07 de mayo Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, C.P. 51030, Donato Guerra, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 08 de mayo Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, C.P. 51030, Donato Guerra, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 09 de mayo Calle Porfirio Díaz s/n, Col. Centro, C.P. 51030, Donato Guerra, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
Como en semanas anteriores, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará diferentes unidades móviles para que los mexiquenses puedan ir a tramitar su licencia de conducir (captura de pantalla)
Como en semanas anteriores, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará diferentes unidades móviles para que los mexiquenses puedan ir a tramitar su licencia de conducir (captura de pantalla)

Ecatepec

  • 04 de mayo Av. Insurgentes Mz. 002, Fraccionamiento Las Américas, C.P. 55076, Ecatepec de Morelos, Estado de México. (Estacionamiento de la plaza comercial Paseo Ventura)

Huehuetoca

  • 07 de mayo Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 08 de mayo Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)

Jilotepec

  • 06 de mayo Av. Reforma s/n, Col. Centro, C.P. 54240, Jilotepec, Estado de México. (Instalaciones de la escuela de artes y oficios, edayo Jilotepec)
  • 07 de mayo Av. Reforma s/n, Col. Centro, C.P. 54240, Jilotepec, Estado de México. (Instalaciones de la escuela de artes y oficios, edayo Jilotepec)

San Mateo Atenco

  • 06 de mayo Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 07 de mayo Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 08 de mayo Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 09 de mayo Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
Como en semanas anteriores, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará diferentes unidades móviles para que los mexiquenses puedan ir a tramitar su licencia de conducir (captura de pantalla)
Como en semanas anteriores, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará diferentes unidades móviles para que los mexiquenses puedan ir a tramitar su licencia de conducir (captura de pantalla)

Tecámac

  • 08 de mayo Calle Felipe Villanueva Sect. 37, Col. Héroes de Tecámac, C.P. 55764, Ojo de Agua, Estado de México.

Temascalapa

  • 04 de mayo Calle Río Colorado2, Barrio de San Miguel, C.P., Temascalapa, Estado de México.

Tepetlaoxtoc

  • 06 de mayo Hidalgo Mz. 004, Col. Rancho el Cayon, C.P. 55800, Tepetlaoxtoc, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 07 de mayo Hidalgo Mz. 004, Col. Rancho el Cayon, C.P. 55800, Tepetlaoxtoc, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)

Tezoyuca

  • 08 de mayo Calle Pascual Luna, Mz. 011, Col. Centro, C.P. 56005, Tezoyuca, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)
  • 09 de mayo Calle Pascual Luna, Mz. 011, Col. Centro, C.P. 56005, Tezoyuca, Estado de México. (Frente al Palacio Municipal)

Documentos para solicitar la licencia de conducir en el Edomex

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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