El 13 de septiembre de 2004, cuando falleció el químico, uno de sus hijos, Octavio, relató que la familia llamó a un diario de circulación nacional para avisar sobre la noticia y la respuesta fue "que si queríamos hacer el obituario costaba tanto; entonces no estaban dispuestos a divulgar que una persona desconocida había muerto, no les interesaba, no sabían quién era", dijo en 2015 a la agencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).