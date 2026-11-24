La formación de descargas eléctricas requiere el choque de cristales de hielo en las capas frías de la atmósfera para generar cargas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A los incendios, las inundaciones, las sequías y las tormentas podría sumarse otro riesgo asociado al cambio climático: una mayor frecuencia de rayos que alcanzan la superficie terrestre.

Un estudio publicado en la revista Earth’s Future calcula que, bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, los rayos nube-tierra podrían aumentar entre un 76 % y un 140 % respecto de los niveles de 1995-2014.

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La proyección se refiere a los rayos que alcanzan directamente la superficie, capaces de iniciar incendios forestales y de afectar redes eléctricas, aerogeneradores y otras infraestructuras. La investigación fue difundida por la Unión Geofísica Americana.

El calor impulsa las tormentas, pero el hielo también define la formación de rayos

Los rayos nube-tierra podrían aumentar hasta un 140 % hacia finales de siglo bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que se produzca un rayo hacen falta condiciones de calor y frío dentro de una tormenta. El aire cálido cercano al suelo asciende y agita las capas más frías de la atmósfera. Allí, en las nubes, pequeños cristales de hielo chocan entre sí y se cargan eléctricamente.

Las partículas con carga positiva suelen concentrarse en la parte alta de la nube, mientras que las negativas se agrupan en sectores inferiores. Esa separación genera un campo eléctrico. La mayoría de las descargas ocurre dentro de la propia nube, pero, en ocasiones, la diferencia de carga entre la nube y el suelo alcanza intensidad suficiente y produce un rayo nube-tierra.

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El aumento de la temperatura puede reforzar este proceso porque favorece la convección, es decir, el ascenso del aire caliente. Sin embargo, también puede alterar la cantidad de hielo en altura, un elemento necesario para que se acumulen cargas eléctricas. Por eso, el resultado final no era evidente.

“En realidad, existe una gran incertidumbre sobre cómo responderán los rayos al cambio climático”, explicó Andreas Krause, científico del sistema terrestre de la Universidad Técnica de Múnich y autor principal del estudio.

El modelo calcula que los rayos que impactan en tierra en Alaska podrían registrar incrementos de hasta un 594 % respecto de sus niveles históricos. (INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA)

El modelo detectó un aumento de 11 % en el siglo XX

El equipo elaboró un modelo de aprendizaje automático a partir de observaciones de rayos y datos meteorológicos de 2019. Consideró temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica, viento y radiación solar para estimar la densidad de descargas nube-tierra en distintas condiciones climáticas.

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Al comparar los períodos 1901-1920 y 1995-2014, el modelo estimó que la frecuencia de los rayos nube-tierra creció un 11 % durante el siglo XX. La relación observada equivale a cerca de un 12 % más de descargas por cada 1 ℃ de calentamiento.

Las simulaciones para el futuro plantean una aceleración bajo el escenario SSP3-7.0, asociado con emisiones elevadas. En ese caso, la frecuencia de rayos podría crecer alrededor de un 30 % por cada grado Celsius adicional, casi tres veces la sensibilidad calculada para el siglo pasado.

Krause reconoció que los resultados excedieron las previsiones iniciales. “Me sorprendió bastante que las proyecciones fueran tan altas. Esperaba cambios menores”, afirmó.

Los trópicos sumarían más rayos y Alaska tendría los mayores aumentos relativos

Los rayos secos alcanzan la superficie con escasa o nula precipitación y favorecen la ignición de incendios forestales en áreas remotas. (EFE/Javier Etxezarreta)

La mayor cantidad total de descargas adicionales se concentraría en los trópicos, donde la actividad eléctrica ya es frecuente. Las proyecciones señalan a la Amazonia, el sudeste asiático y Oceanía como regiones con un aumento importante.

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Los autores advirtieron, sin embargo, que la estimación para la Amazonia es la más incierta. Las condiciones climáticas futuras de esa región podrían ser muy distintas de las históricas con las que se entrenó el modelo. Otros estudios han anticipado incluso una posible reducción de los rayos tropicales.

En las latitudes altas, donde las tormentas eléctricas son menos comunes, los cambios porcentuales podrían ser mayores. En Alaska, el modelo calculó que los rayos que impactan en tierra podrían aumentar entre 116 % y 594 % frente al período de referencia. En buena parte del estado, la media histórica era inferior a un rayo por kilómetro cuadrado al año.

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El resultado coincide con otras investigaciones que han advertido un incremento reciente de la actividad eléctrica en el Ártico. Aun así, el estudio no proyecta el mismo comportamiento para todas las regiones: la respuesta de los rayos dependerá de los cambios locales en temperatura, humedad, convección y formación de hielo en las nubes.

Las coníferas registran daños más visibles por impactos directos de rayos en comparación con los árboles de hoja ancha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una preocupación adicional son los rayos secos, descargas que alcanzan la superficie con poca o ninguna precipitación y pueden encender vegetación reseca en áreas remotas. La temperatura, el viento y la humedad del suelo condicionan que un foco inicial se convierta o no en un incendio de mayor escala.

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El riesgo depende de cuándo caigan los rayos y de la respuesta de los bosques

El trabajo no determina por sí solo cuántas personas o ecosistemas estarán expuestos a un daño mayor. El peligro para la población, según Krause, también dependerá de si las descargas se vuelven más frecuentes al comienzo de las tormentas, cuando las personas pueden encontrarse al aire libre sin advertir el riesgo.

“Los árboles básicamente evolucionaron para adaptarse a la frecuencia local de los rayos”, sostuvo Krause. La siguiente pregunta, añadió, es identificar qué especies toleran mejor los impactos y cuáles tienen mayores probabilidades de sobrevivir si la actividad eléctrica aumenta.