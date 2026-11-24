Difunden imágenes de cilindros bomba con mensajes atribuidos a las disidencias de las Farc tras atentado en Meta (redes sociales)

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Una imagen de dos cilindros con mensajes alusivos a las Farc circuló en redes sociales después del atentado contra la Gobernación del Meta, ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre en Villavicencio.

La fotografía fue asociada por usuarios con el vehículo que explotó frente a la sede departamental, aunque no existe una confirmación oficial que establezca que corresponde al carro bomba.

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Uno de los cilindros exhibe la frase “500 kg de revolución”, mientras que ambos contienen referencias a las antiguas Farc. La difusión de la foto se produjo luego de la explosión en el centro de la capital del Meta, que dejó daños en el sector y afectó a decenas de personas.

La coincidencia de los mensajes no prueba el origen de la imagen

La fotografía viral coincide con aspectos bajo investigación, como la presencia de cilindros y los mensajes alusivos a grupos armados. Sin embargo, esa coincidencia no permite establecer que la imagen haya sido tomada antes del ataque ni que los artefactos visibles sean los mismos que estaban dentro del vehículo usado en Villavicencio.

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La foto viral de los cilindros no fue confirmada como parte del atentado en Villavicencio (redes sociales)

Tampoco se ha confirmado que la fotografía corresponda al lugar de los hechos o que haya sido registrada el 23 de noviembre. La falta de una validación oficial obliga a tratarla como contenido no verificado.

La investigación continúa para determinar la procedencia del vehículo, el tipo de explosivos utilizado y la posible responsabilidad de las estructuras armadas que operan en el Meta.

Infobae Colombia intento comunicarse con las autoridades correspondientes para poder establecer la veracidad de las imagenes y los nexos con el ataque terrorista, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no habría sido posible establece contacto.

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Las autoridades confirmaron 23 heridos tras la explosión

Las autoridades sanitarias departamentales informaron que el atentado dejó al menos 23 personas heridas. El ataque ocurrió frente a la sede de la Gobernación, donde un vehículo acondicionado con explosivos fue activado durante la noche.

Los primeros reportes señalaron que en el automóvil había cilindros ocultos con mensajes relacionados con disidencias de las Farc. Ese elemento forma parte de las líneas que analizan los investigadores, aunque hasta el momento no hay una atribución judicial definitiva sobre los responsables.

La Alcaldía de Villavicencio estableció un dispositivo especial de seguridad ante la visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, prevista para este martes 24 de noviembre de 2026 (Alcaldía de Villavicencio)

La Alcaldía de Villavicencio implementó medidas extraordinarias de seguridad por la visita del presidente Abelardo de la Espriella, programada para este martes 24 de noviembre. Las restricciones estarán vigentes hasta las 5:00 del 25 de noviembre.

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El dispositivo fue adoptado después del atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta, ocurrido en el centro de la ciudad. La Administración Municipal busca reducir riesgos y prevenir posibles hechos violentos durante la agenda presidencial.

El decreto prohíbe el uso de drones, el traslado de líquidos inflamables y escombros, además del transporte de trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas u otros vehículos dentro del perímetro urbano.

También restringe la circulación de motocicletas con acompañante hombre mayor de 12 años en un radio de 100 metros de puntos considerados estratégicos. La medida abarca sectores cercanos a la Base Aérea de Apiay, la vía a Puerto López, el puente sobre el río Ocoa, el Hospital Departamental y la Gobernación del Meta.

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Además, la Alcaldía declaró la alerta amarilla en clínicas y centros de salud de Villavicencio. Con esta decisión, las instituciones médicas deberán mantener activos sus protocolos de emergencia y contar con capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante la presencia del mandatario.

Damaged vehicles and buildings following an attack that left several people injured near the Meta governor's office in Villavicencio, Colombia, November 24, 2026. REUTERS/Santiago Molina

Mientras avanzan las diligencias, las medidas de seguridad dispuestas en Villavicencio permanecerán activas durante la visita presidencial. El despliegue incluye restricciones a la movilidad y a elementos que puedan representar un riesgo, además de la activación de protocolos de atención en la red hospitalaria de la ciudad.