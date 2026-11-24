Los satélites Landsat 8 y Landsat 9 registraron la evolución temporal de la vegetación entre septiembre y octubre. (NASA)

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El norte de Chile, donde casi no llueve, se llenó de flores durante la primavera austral de 2026. El desierto de Atacama registró una floración que podría ser la mayor vista por satélite, después de un invierno con precipitaciones fuera de lo habitual, vinculadas a El Niño. La tierra, normalmente seca, mostró zonas rojas, violetas, verdes y blancas.

Este fenómeno se conoce como desierto florido. Las lluvias hicieron germinar semillas que podían pasar años bajo tierra.

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El aumento de la actividad de El Niño en el Pacífico tropical ayudó a crear las condiciones para que ocurriera. Científicos que estudian el proceso con satélites y visitas al lugar consideran que la extensión, la intensidad y el tiempo que duró lo separan de otras floraciones conocidas.

El Niño llevó más lluvias al norte de Chile

Cuando aparece El Niño, cambia la forma en que se mueven algunos sistemas meteorológicos sobre el Pacífico. El anticiclón subtropical, que suele ayudar a mantener seco el norte de Sudamérica, se debilita. Al mismo tiempo, suele formarse una zona de alta presión en el Pacífico Sur, cerca del extremo sur del continente.

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Investigadores combinaron datos satelitales y drones para elaborar mapas destinados a la conservación del territorio. (Crédito: sitio web de la NASA con cita a Matías Pérez-Evens y Roberto O. Chávez/LabGRS-Instituto de Geografía- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

Esos cambios hacen que las tormentas se desplacen más hacia el ecuador. Desde mediados de julio, varios frentes asociados a un río atmosférico dejaron una de las mayores cantidades de lluvia registradas en julio en varias décadas. Las precipitaciones afectaron una franja que fue desde la región de Atacama hasta Los Lagos.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las lluvias alcanzaron una parte extensa del país. En agosto, además, dos tormentas invernales seguidas dejaron nieve en zonas del desierto de Atacama, algo poco común allí.

Con agua y nieve, las semillas que estaban bajo tierra pudieron brotar. Algunos meses más tarde, distintas flores cubrieron partes del paisaje. El cambio se vio desde el suelo y también en las imágenes tomadas desde el espacio.

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Los satélites mostraron el cambio entre septiembre y octubre

Dos pares de imágenes permiten seguir la floración en distintas etapas. Fueron tomadas el 14 de septiembre y el 24 de octubre de 2026. Las imágenes de septiembre las captó el instrumento OLI, o Operational Land Imager, del Landsat 8. Las de octubre fueron tomadas por el mismo instrumento a bordo del Landsat 9.

El fenómeno de El Niño propició precipitaciones récord y nevadas inusuales en el desierto de Atacama durante el invierno de 2026. (NASA)

Una de las zonas observadas está a unos 30 kilómetros (20 millas) al suroeste de Copiapó, cerca del borde oriental del Parque Nacional Desierto Florido. En la imagen del 24 de octubre, grandes áreas de color rojo púrpura indican la presencia de pata de guanaco.

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Según Roberto Chávez, especialista en imágenes satelitales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, esas flores serían probablemente Cistanthe longiscapa u otra especie del género Cistanthe. Chávez y otros integrantes de su equipo las fotografiaron ese mismo día durante una visita al lugar.

El grupo usó imágenes de satélite, drones y cámaras para estudiar el fenómeno. Su objetivo es hacer mapas que muestren cómo cambia la variedad de plantas según la zona y el paso del tiempo. Esos mapas pueden servir a quienes planifican el uso del territorio y trabajan en conservación.

Cerca de Copiapó también aparecieron flores verdes y blancas

Otro grupo de imágenes se concentra en un área situada a unos 50 kilómetros (30 millas) al suroeste de Copiapó. El lugar forma parte de una zona prioritaria del desierto por su importancia biológica y, entre otras razones, por la presencia del desierto florido.

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En octubre, la Cistanthe era abundante en ese sector. La imagen de septiembre, en cambio, muestra partes verdes con manchas blancas. Esos colores corresponden a flores llamadas suspiros o nolana, probablemente Nolana baccata, según Andrés Moreira-Muñoz, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso especializado en geografía vegetal.

Gracias a las copiosas lluvias esta primavera promete ser espectacular en el desierto de Atacama, el más árido del mundo

Los investigadores también fotografiaron laderas cubiertas de nolana el 24 de septiembre de 2026. Las fotos tomadas en tierra y las imágenes satelitales muestran que, entre septiembre y octubre, cambiaron las flores que predominaban en lugares cercanos.

Los registros de la NASA permiten comparar esta floración con otras

Las imágenes de satélite permiten estudiar cómo y dónde florece el desierto de Atacama. Un trabajo publicado en 2014 usó datos de Landsat para ubicar plantas con flores y especies que dependen de la niebla cerca del campo de dunas de Copiapó.

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En 2019, otro estudio usó el archivo histórico de vegetación de la NASA e identificó 13 floraciones en Atacama entre 1981 y 2015. Esa información permite comparar los eventos de años anteriores con el de 2026.

“Este caso del fenómeno del ‘desierto florecido’ parece ser el más significativo hasta la fecha, en términos de su extensión, intensidad y duración”, afirmó Moreira-Muñoz. El investigador indicó que la comparación se hace, al menos, desde que los satélites comenzaron a utilizarse para observar estas floraciones.

Las imágenes fueron preparadas por Michala Garrison para el Observatorio Terrestre de la NASA con datos Landsat del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Las fotos de campo son de Matías Pérez-Evens y Roberto O. Chávez, del LabGRS-Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fueron tomadas en el marco del Proyecto Regular Fondecyt 1251184 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que estudia los cambios de la biodiversidad del desierto florido mediante imágenes multiespectrales.

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