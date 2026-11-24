La jornada se realizará en Ocoyoacac y contempla medidas para que los animales puedan hidratarse y permanecer seguros. (X / @AmbienteEdomex)

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Las familias que buscan disfrutar de una actividad al aire libre junto a sus animales de compañía tendrán una alternativa en el Estado de México. La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) impulsa una iniciativa para promover el cuidado responsable de las mascotas y generar espacios de convivencia en áreas naturales de la entidad.

La actividad se realizará en el municipio de Ocoyoacac, donde los asistentes podrán acudir con sus perros y otros animales de compañía para compartir una jornada recreativa. La propuesta busca fortalecer la cultura de respeto hacia los animales y recordar la importancia de garantizar su bienestar cuando participan en actividades fuera de casa.

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¿Cuándo y dónde será la actividad para mascotas?

La propuesta de la CEPANAF invita a los propietarios de animales de compañía a disfrutar de un espacio natural con responsabilidad. (X / @AmbienteEdomex)

La jornada está programada en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en el parque ubicado en el kilómetro 32+200 de la carretera federal México-Toluca, en Ocoyoacac.

El sitio será el punto de encuentro para quienes deseen acudir con sus mascotas y aprovechar el espacio natural. La iniciativa también pretende fomentar la convivencia familiar y el uso responsable de las áreas recreativas del Estado de México.

¿Qué debes llevar para asistir con tu mascota?

La CEPANAF impulsa una actividad para promover la convivencia con animales de compañía y fortalecer su cuidado responsable. (X / @AmbienteEdomex)

Para que la actividad se desarrolle en condiciones adecuadas, la CEPANAF compartió una serie de recomendaciones dirigidas a los propietarios de animales de compañía. La intención es que cada asistente tome las medidas necesarias para cuidar a su mascota durante la estancia.

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Entre los artículos sugeridos se encuentran:

Correa y, preferentemente, pechera: para mantener a los animales bajo control y evitar incidentes.

Agua y recipiente para hidratarse: indispensables para que las mascotas puedan beber durante la jornada.

Alimento: se recomienda llevar comida suficiente para cubrir sus necesidades.

Accesorios adecuados: deben elegirse de acuerdo con las características y requerimientos de cada animal.

Estas medidas buscan facilitar una convivencia ordenada entre los asistentes y sus mascotas, además de prevenir situaciones que puedan afectar su bienestar.

Una iniciativa para promover el cuidado responsable de los animales

La propuesta de las autoridades mexiquenses también pone el foco en la responsabilidad que implica tener una mascota. Acudir a espacios naturales requiere tomar precauciones, respetar las indicaciones del lugar y considerar las necesidades de cada animal.

A través de esta actividad, la CEPANAF busca impulsar una mayor conciencia sobre el trato digno hacia los animales y promover alternativas recreativas en las que puedan participar las familias.

De esta manera, Ocoyoacac será sede de una jornada que combina convivencia y cuidado animal, con recomendaciones básicas para que los visitantes disfruten del espacio sin descuidar la seguridad y la comodidad de sus compañeros de cuatro patas.

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