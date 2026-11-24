La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé movilizaciones, concentraciones y rodadas ciclistas que podrían generar cortes a la circulación y tránsito lento, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Gustavo A. Madero.
Las principales afectaciones se concentrarán en el Centro Histórico, especialmente en los accesos al Zócalo.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Últimas actualizaciones
Agenda de movilizaciones hoy 24 de noviembre
- 07:00 horas | Zócalo capitalino
Trabajadores del IMSS realizarán una concentración en la Plaza de la Constitución. Se esperan afectaciones en calles aledañas al primer cuadro de la ciudad.
- 09:00 horas | Álvaro Obregón
Concentración de jubilados en las oficinas del Centro Nacional de Control de Energía, en Periférico Sur (Blvd. Adolfo López Mateos) 2157, colonia Los Alpes. Podría haber carga vehicular en la zona.
- 10:00 horas | Colonia Doctores
Integrantes de la colectiva “Las Tonantzin” acudirán a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, en Dr. Río de la Loza 156. Posibles afectaciones locales en Río de la Loza y vialidades cercanas.
- 12:00 horas | Centro Histórico
Manifestación de Liberación Animal MX frente al Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2. Se recomienda anticipar traslados en el área del Zócalo.
- 15:00 horas | Marcha del Hemiciclo a Juárez al Zócalo
La Fundación “Diana Sánchez Barrios” marchará desde el Hemiciclo a Juárez, sobre Avenida Juárez, hacia el Zócalo capitalino, en el marco del Día Local de la Memoria Trans. Se prevén afectaciones en Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y calles de acceso a Plaza de la Constitución.
- 16:00 horas | Centro Histórico
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se concentrarán en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. Esta movilización podría provocar bloqueos intermitentes o reducción de carriles en la zona.
- 16:00 horas | Zócalo capitalino
Vecinos, tianguistas y comerciantes del Mercado de San Lorenzo tienen una cita programada en la Plaza de la Constitución, por lo que continuará la presencia de manifestantes en el primer cuadro.
- 17:00 horas | Eje Central y Fray Servando
La Unión General de Trabajadores de México se concentrará en Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores. No se descarta que se dirijan al Zócalo, lo que podría afectar Eje Central, Izazaga, Fray Servando, 20 de Noviembre y accesos al Centro Histórico.
- 18:00 horas | Colonia Obrera
Comerciantes de comunidades indígenas se concentrarán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294. Posibles afectaciones en Diagonal 20 de Noviembre y vialidades cercanas.
Rodadas ciclistas: vialidades con tránsito lento por la noche
Durante la noche se esperan afectaciones temporales por rodadas en distintos puntos de la ciudad:
- 20:00 horas: del Estadio Banorte, en Coyoacán, hacia Miyana, en Miguel Hidalgo.
- 20:00 horas: de Vaqueritos, Xochimilco, hacia Hacienda de Coapa, Coyoacán.
- 20:10 horas: de Jardín Euzkaro y Misterios, Gustavo A. Madero, hacia Polanco.
- 20:20 horas: salida desde Parque de las Rosas, Iztacalco, con destino por definir.
- 21:30 y 22:30 horas: rodada desde Parque de los Venados y posteriormente desde la UACM Casa Libertad, en Iztapalapa, hacia Chimalhuacán, Estado de México. Se prevén afectaciones en División del Norte, Ermita Iztapalapa y vialidades rumbo al oriente de la ciudad.