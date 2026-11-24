Agenda de movilizaciones hoy 24 de noviembre

Las movilizaciones sociales pueden ocasionar retrasos en vialidades y transporte público. (Jovani Pérez/Infobae)

07:00 horas | Zócalo capitalino

Trabajadores del IMSS realizarán una concentración en la Plaza de la Constitución. Se esperan afectaciones en calles aledañas al primer cuadro de la ciudad.

09:00 horas | Álvaro Obregón

Concentración de jubilados en las oficinas del Centro Nacional de Control de Energía, en Periférico Sur (Blvd. Adolfo López Mateos) 2157, colonia Los Alpes. Podría haber carga vehicular en la zona.

10:00 horas | Colonia Doctores

Integrantes de la colectiva “Las Tonantzin” acudirán a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, en Dr. Río de la Loza 156. Posibles afectaciones locales en Río de la Loza y vialidades cercanas.

12:00 horas | Centro Histórico

Manifestación de Liberación Animal MX frente al Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2. Se recomienda anticipar traslados en el área del Zócalo.

15:00 horas | Marcha del Hemiciclo a Juárez al Zócalo

La Fundación “Diana Sánchez Barrios” marchará desde el Hemiciclo a Juárez, sobre Avenida Juárez, hacia el Zócalo capitalino, en el marco del Día Local de la Memoria Trans. Se prevén afectaciones en Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y calles de acceso a Plaza de la Constitución.

16:00 horas | Centro Histórico

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se concentrarán en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. Esta movilización podría provocar bloqueos intermitentes o reducción de carriles en la zona.

16:00 horas | Zócalo capitalino

Vecinos, tianguistas y comerciantes del Mercado de San Lorenzo tienen una cita programada en la Plaza de la Constitución, por lo que continuará la presencia de manifestantes en el primer cuadro.

17:00 horas | Eje Central y Fray Servando

La Unión General de Trabajadores de México se concentrará en Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores. No se descarta que se dirijan al Zócalo, lo que podría afectar Eje Central, Izazaga, Fray Servando, 20 de Noviembre y accesos al Centro Histórico.

18:00 horas | Colonia Obrera

Comerciantes de comunidades indígenas se concentrarán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294. Posibles afectaciones en Diagonal 20 de Noviembre y vialidades cercanas.

Rodadas ciclistas: vialidades con tránsito lento por la noche

Durante la noche se esperan afectaciones temporales por rodadas en distintos puntos de la ciudad: