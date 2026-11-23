María Alejandra López desfiló en traje de baño azul de dos piezas y vestido de gala negro durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026, en Puerto Rico. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

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La colombiana María Alejandra López participó este domingo 22 de noviembre en la competencia preliminar de Miss Universo 2026, realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La representante nacional desfiló en traje de baño y vestido de gala ante el Comité de Selección, en una jornada que reúne a las 116 candidatas del certamen.

La pereirana tuvo tres salidas durante la noche: una presentación inicial ante el micrófono, en la que lució un vestido de lentejuelas plateadas; una pasarela en traje de baño azul de dos piezas, y una última aparición con un vestido de gala negro, largo y de manga larga.

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Esta última propuesta llamó la atención por su combinación de color y pedrería, similar a la que utilizó en la competencia preliminar de Miss Grand International 2023, cuando representó a Colombia y obtuvo el segundo puesto de finalista.

La representante de Colombia desfila en el escenario de Miss Universo luciendo un vestido de noche negro con detalles brillantes. La candidata porta la banda oficial de su país mientras realiza su recorrido frente al fondo escénico iluminado en tonos violetas y azules. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

Así fue el vestido de gala de María Alejandra López en Miss Universo 2026

Para su presentación de gala, María Alejandra López eligió un vestido negro largo, de silueta ajustada, manga larga y cuello alto. El diseño tenía una abertura en el pecho y pedrería brillante en la parte delantera.

La candidata llevó el vestido con la banda de Colombia y el cabello suelto. Con esta presentación completó las dos rondas principales de la competencia preliminar: traje de baño y traje de gala.

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Después de su participación, López compartió sus impresiones a través de las redes sociales de Miss Universe Colombia. La representante manifestó que se sintió tranquila durante las pasarelas y agradeció el acompañamiento de su familia y de los colombianos que siguieron la transmisión.

“Estoy demasiado contenta. Me sentí muy, muy tranquila, muy energética en el traje de baño, sobre todo muy feliz porque ahí está mi familia viéndome. Montón de colombianos conectados, todos ustedes en redes sociales”, expresó.

Sobre el significado del vestido negro, explicó: “Este vestido refleja la luz que sale de la oscuridad, que eso ha sido mi vida, esa es mi experiencia y esa es mi historia y el legado también que tengo para compartir con todos ustedes y dejarle al mundo”.

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La representante de Colombia expresó su satisfacción por las pasarelas y explicó el significado personal de su vestido de gala negro. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

El vestido recordó su participación en Miss Grand International 2023

La propuesta de gala también recordó el vestuario que María Alejandra López utilizó en Miss Grand International 2023, concurso en el que representó a Colombia.

En aquella competencia, realizada en Vietnam, la candidata desfiló durante la preliminar con un vestido negro de transparencias y pedrería, diseñado por el colombiano John Leksell. La propuesta incluía guantes largos y un sombrero que se retiró durante su recorrido por la pasarela.

El momento fue difundido en redes sociales y se convirtió en uno de los registros recordados de su participación internacional.

La final de ese certamen se llevó a cabo el 25 de octubre de 2023 en el estadio cubierto Phú Thọ, en Vietnam. López obtuvo el segundo puesto de finalista, mientras que la representante de Perú, Luciana Fuster, se quedó con la corona.

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María Alejandra López desfiló en traje de baño azul

En la ronda de traje de baño de Miss Universo 2026, la colombiana lució un diseño azul de dos piezas y llevó un pareo azul claro en una de sus manos. Todas las candidatas utilizaron trajes de baño de ese color durante la presentación.

La Organización Miss Universo publicó imágenes de la representante nacional en su cuenta oficial de Instagram, junto con fotografías de otras participantes. “Nuestras delegadas se están adueñando del escenario”, escribió la organización.

Por su parte, López acompañó una publicación en sus redes sociales con el mensaje: “Colombia, llevo nuestra bandera con orgullo en cada paso”.

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La primera salida de la pereirana fue ante el micrófono, durante la presentación en la que cada concursante dijo su nombre y el país que representa. Para ese momento eligió un vestido strapless de lentejuelas plateadas.

La competencia preliminar fue conducida por Denise Quiñones, Miss Universo 2001, y el actor y músico estadounidense Jai Rodríguez.

La representante colombiana María Alejandra López Pérez desfila en traje de baño de dos piezas color azul sobre una pasarela durante un certamen de belleza. La modelo luce una banda con el nombre de Colombia y lleva una capa de tela blanca mientras recorre el escenario, ambientado con pantallas que muestran un paisaje nocturno y estructuras iluminadas. (@missuniversecolombiaoficial/Instagram)

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La ceremonia de coronación de Miss Universo 2026 será el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Durante la gala, la organización anunciará a las 30 semifinalistas que continuarán en competencia entre las 116 candidatas.

Uno de los cupos está reservado para la concursante que obtenga la mayor cantidad de votos del público. Para participar, los seguidores pueden ingresar al portal oficial missuniverseorg.com/vote o utilizar la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos Android y iOS. La plataforma contempla una modalidad gratuita y paquetes pagos de votos.

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La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, entregará la corona denominada ‘El Resplandor del Legado Eterno’, elaborada en oro blanco de 18 quilates y con 3.150 diamantes. La gala tendrá como presentadores al actor Mario López y a R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

María Alejandra López, de 32 años, nació en Pereira, Risaralda, y es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda. Obtuvo el título de Miss Universe Colombia 2026 el 10 de octubre, en Barranquilla, después de competir por la representación nacional.

Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó en 2013, cuando obtuvo el título de primera princesa en el Concurso Nacional de Belleza, en Cartagena. Ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana. En 2021 volvió a participar en el certamen nacional y quedó como primera finalista detrás de Valeria Ayos.

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Colombia ha obtenido dos coronas de Miss Universo: Luz Marina Zuluaga, en 1958, y Paulina Vega, en 2014.

Paso a paso para apoyar a la candidata colombiana

La elección se realiza por Internet y está disponible para usuarios dentro y fuera del país. La organización habilitó el sitio missuniverseorg.com/vote y la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos Android y iOS.

Para participar, los usuarios deben ingresar al portal de votaciones o descargar MU Fan desde la tienda de aplicaciones correspondiente.

Una vez dentro de la plataforma, deben ubicar la categoría de votación y buscar a Colombia en el listado de concursantes.

El siguiente paso consiste en seleccionar el perfil de María Alejandra López Pérez . Según la visualización de cada plataforma, el registro puede hacerse al pulsar su fotografía o al elegir el ícono de estrella situado debajo de la imagen.

Después, el sistema permite optar por el mecanismo gratuito o por paquetes pagos que suman una mayor cantidad de votos.

No es obligatorio realizar un pago para apoyar a la candidata colombiana . La organización contempla una modalidad sin costo, mientras que las opciones comerciales quedan a elección de quienes deseen emitir más votos a favor.

Antes de finalizar el proceso, cada usuario debe seguir las indicaciones de pantalla para confirmar que el voto fue registrado.