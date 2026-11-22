El domingo ofrece una jornada con actividad en distintas disciplinas y encuentros que concentran la atención de los aficionados, donde destaca el partido de la NFL en México entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, además de otros duelos programados en la liga.
Sin embargo, el futbol internacional también tiene uno de sus partidos más esperados con el clásico entre Liverpool y Manchester United.
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La agenda también incluye actividad en la NBA y la final de las ATP Finals, además del enfrentamiento esperado por el liderato de la Liga Mx entre Chivas y Cruz Azul.
Juegos más destacados para ver este domingo
A continuación, te presentamos la agenda deportiva para este domingo 22 de noviembre:
- 07:00 horas | LaLiga: Barcelona vs. Villarreal Transmisión: Sky Sports, Sky+ e izzi.
- 08:00 horas | Premier League: Hull City vs. Brighton Transmisión: FOX One y FOX+.
- 09:15 horas | LaLiga: Racing de Santander vs. Real Sociedad Transmisión: Sky Sports.
- 10:30 horas | Premier League: Liverpool vs. Manchester United Transmisión: FOX One y HBO Max.
- 11:00 horas | ATP Finals: Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev — Final Transmisión: ESPN 2 y Disney+.
- 11:30 horas | LaLiga: Osasuna vs. Málaga Transmisión: Sky Sports.
- 12:00 horas | NFL: Arizona Cardinals vs. Kansas City Chiefs Transmisión: NFL Game Pass de DAZN
- 12:00 horas | NFL: Miami Dolphins vs. Buffalo Bills Transmisión: NFL Game Pass de DAZN.
- 12:00 horas | NFL: Baltimore Ravens vs. Carolina Panthers Transmisión: NFL Game Pass de DAZN.
- 12:00 horas | NFL: New Orleans Saints vs. Chicago Bears Transmisión: FOX, FOX ONE y NFL Game Pass de DAZN.
- 12:00 horas | NFL: Pittsburgh Steelers vs. Philadelphia Eagles Transmisión: Canal Nu9ve, ViX y NFL Game Pass de DAZN.
- 12:00 horas | NFL: Tampa Bay Buccaneers vs. Detroit Lions Transmisión: NFL Game Pass de DAZN.
- 12:00 horas | NFL: Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys Transmisión: FOX+, FOX ONE y NFL Game Pass de DAZN.
- 13:30 horas | NBA: Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks Transmisión: NBA League Pass.
- 14:00 horas | LaLiga: Getafe vs. Atlético de Madrid Transmisión: Sky Sports.
- 15:05 horas | NFL: New York Jets vs. Los Angeles Chargers Transmisión: FOX, FOX ONE y NFL Game Pass de DAZN.
- 15:25 horas | NFL: Jacksonville Jaguars vs. New York Giants Transmisión: FOX+, FOX ONE y NFL Game Pass de DAZN.
- 15:25 horas | NFL: Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos Transmisión: Canal Nu9ve, ViX y NFL Game Pass de DAZN.
- 16:00 horas | NBA: Oklahoma City Thunder vs. Miami Heat Transmisión: Amazon Prime Video y NBA League Pass.
- 17:00 horas | NBA: Dallas Mavericks vs. Utah Jazz Transmisión: NBA League Pass.
- 17:00 horas | NBA: Denver Nuggets vs. Chicago Bulls Transmisión: NBA League Pass.
- 17:00 horas | NBA: Orlando Magic vs. Washington Wizards Transmisión: NBA League Pass.
- 17:07 horas | Liga MX: Chivas vs. Cruz Azul Transmisión: Prime Video.
- 18:00 horas | NBA: Indiana Pacers vs. New York Knicks Transmisión: NBA League Pass.
- 18:30 horas | NBA: Boston Celtics vs. Golden State Warriors Transmisión: Prime Video y NBA League Pass.
- 19:10 horas | Liga MX: Querétaro vs. Necaxa Transmisión: FOX y FOX One.
- 19:20 horas | NFL: San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+, ViX y NFL Game Pass de DAZN.
Con esto, ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de un domingo deportivo.
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