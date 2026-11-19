El río St. Johns alcanzó 5,4 metros de altura en el condado de Brevard y quebró su marca récord de 1953. (AFP)

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El río St. Johns, cerca de Cocoa, en el condado de Brevard, alcanzó este jueves al menos 5,4 metros (17,7 pies) de altura y superó su récord histórico de crecida. La marca oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) rebasó el registro anterior de 5,35 metros (17,55 pies), vigente desde octubre de 1953, tras jornadas de precipitaciones persistentes que dejaron saturadas las cuencas de Florida. La emergencia afectó a familias de áreas bajas de Cocoa y de la vecina localidad de Rockledge, donde el agua anegó vías principales e ingresó en sectores habitacionales.

El pronóstico del NWS anticipó una cresta fluvial próxima a los 5,5 metros (18 pies) durante la tarde y advirtió que el caudal permanecerá por encima del umbral de inundación récord hasta el fin de semana. A la par de la crecida fluvial, los modelos meteorológicos advirtieron que el sistema de tormentas puede descargar entre 152 y 305 milímetros (6 a 12 pulgadas) adicionales de lluvia en las zonas donde las bandas de precipitación permanezcan activas.

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La crecida en Cocoa alcanza 5,4 metros y compromete los sectores ribereños de Brevard

La marca récord de 5,4 metros ocurrió a las 3:15 de la madrugada en el punto de medición St. Johns River cerca de Cocoa 9W, según reportó el diario Newsweek en su cobertura sobre el nivel sin precedentes del río en Florida. La cota sobrepasó el máximo histórico establecido hace más de siete décadas en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una cresta fluvial de 5,5 metros y el arribo de hasta 305 milímetros de lluvia adicional. (AFP)

El incremento del volumen de agua obedece a las lluvias concentradas en las cabeceras y en la cuenca alta del St. Johns, y no solo a los acumulados locales. La corriente que baja desde la porción meridional del río mantiene el ascenso del nivel hacia el norte, por lo que el agua continúa su avance aun si el mal tiempo da tregua temporal en las inmediaciones de Cocoa.

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De acuerdo con las escalas de impacto hidrológico, el umbral crítico comienza en los 5,24 metros (17,2 pies). A partir de esa altura, el agua penetra en los inmuebles situados en Lake Poinsett, al oeste de Cocoa, en residencias de la subdivisión Silver Pines, en Rockledge, y en la comunidad de Shakespeare Park.

Al rebasar esa cota con holgura, la masa hídrica alcanzó también las instalaciones de muelles y la zona de aparcamiento del campamento de pesca Lone Cabbage Fish Camp.

Qué zonas de Brevard sufren inundaciones y cortes de caminos

La red vial del condado presentó afectaciones severas desde las primeras horas de la jornada. Providence Road, una de las principales vías al oeste de Cocoa, quedó bajo riesgo de cierre total, con la consiguiente interrupción del tránsito hacia las viviendas próximas a Mullet Lane y Bass Road.

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El agua estancada aisló barrios residenciales enteros, provocó el abandono de automóviles en calles anegadas y forzó el ingreso del líquido en múltiples casas en Cocoa y Rockledge, de acuerdo con un despacho de ABC News. Las autoridades policiales y de vialidad insistieron en que los automovilistas no deben cruzar tramos inundados ni evadir las vallas de seguridad vial, pues la corriente oculta baches y desperfectos en el asfalto.

La anegación de arterias como Providence Road aisló vecindarios enteros e interrumpió el tránsito vehicular en el oeste de Cocoa. (AFP)

Ante la gravedad del panorama, la oficina de Brevard County Emergency Management instó a los vecinos de zonas vulnerables a preparar medicamentos personales, documentación importante y provisiones básicas para subsistir. El organismo de protección civil pidió expresamente a la población que organice traslados hacia sitios seguros con anticipación y que no aguarde a que el agua ingrese a los hogares para iniciar la evacuación.

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Escuelas cerradas y advertencias para los residentes

El impacto de las inundaciones obligó a la suspensión total de actividades en el sector formativo. La entidad Brevard Public Schools determinó el cierre de todas las escuelas y dependencias administrativas del distrito durante el jueves, con el fin de resguardar a estudiantes y personal ante la intransitabilidad de los caminos locales.

Las autoridades educativas de Brevard, Volusia, Indian River, Broward y Miami-Dade suspendieron las clases a causa de las inundaciones. (AFP)

La interrupción escolar se extendió a otros condados de la costa atlántica de Florida afectados por vías anegadas y saturación del terreno. El distrito escolar de Volusia canceló las clases para el jueves y el viernes, mientras que las autoridades educativas de Indian River, Broward y Miami-Dade adoptaron resoluciones similares de clausura para la jornada del jueves, de acuerdo con el seguimiento que realizó FOX 35 Orlando sobre la emergencia pluvial, acumulados de lluvia y cierres viales.

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Las precipitaciones formaron parte de un patrón lluvioso que golpeó con fuerza diversos puntos del territorio estatal, con acumulados que en sectores del sur de Florida superaron con amplitud los 300 milímetros en un lapso de dos días.

Lluvias intensas y riesgo de más crecidas en Florida

La amenaza hidrometeorológica mantiene en alerta a la Costa Espacial del estado, donde rige un nivel de riesgo de inundación 3 en una escala de 4. Esta advertencia abarca desde Port St. Lucie hasta Daytona Beach, con previsión de trasladarse hacia el tramo comprendido entre Palm Bay y Orlando conforme avance el temporal.

El sistema de bajas presiones comenzará su desplazamiento hacia el norte sobre aguas abiertas del océano Atlántico. Durante este trayecto, el disturbio posee potencial de adquirir características de tormenta tropical o subtropical; el Centro Nacional de Huracanes calculó un 60 % de probabilidad de desarrollo para este sistema específico frente a las costas del sureste estadounidense durante el fin de semana.

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La evolución exacta de esta perturbación atmosférica aún presenta incertidumbre debido a su interacción con masas de aire de la región. Ante la posibilidad de nuevas lluvias torrenciales y cambios en los niveles de los ríos, los habitantes deben consultar las actualizaciones de los avisos oficiales y respetar las restricciones viales hasta que las aguas desciendan por completo.