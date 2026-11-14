Robó un tráiler en el Arco Norte y secuestró al operador: FGR obtiene sentencia de 50 años de prisión y multa de 434 mil pesos contra Cristian “N”

La sentencia contra Cristian “N” también contempla una multa de 434 mil 280 pesos, como parte de las sanciones impuestas por el robo del tráiler y el secuestro del conductor. (Crédito: FGR)

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Cristian “N” fue detenido mientras conducía un tractocamión robado por la autopista Arco Norte, en Hidalgo. Además de llevar privado de la libertad al operador de esa unidad, el hombre llevaba un inhibidor de señal con 18 antenas.

El caso ocurrió en marzo de 2024, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atitalaquia interceptaron al conductor en ese corredor carretero. La intervención permitió recuperar el vehículo y detener a quien después sería procesado por robo de autotransporte federal de carga y secuestro exprés agravado.

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Más de dos años después de aquella detención, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Cristian “N”, además de una multa de 434 mil 280 pesos. La resolución se consiguió en juicio oral, luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, presentó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

La Fiscalía informó sobre la sentencia este viernes. Sin embargo, no informó qué mercancía transportaba el tractocamión, cuánto tiempo permaneció cautivo el operador ni si el inhibidor fue utilizado durante el robo.

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El Arco Norte, escenario de otros robos violentos a transportistas

La sentencia contra Cristian “N” se suma a otros procesos federales relacionados con el robo de vehículos de carga en el Arco Norte. En varios de ellos, las investigaciones documentaron un patrón de violencia contra los operadores: los delincuentes se apoderan de las unidades, retienen a quienes las conducen y, en algunos casos, utilizan inhibidores de señal.

Uno de los casos más recientes con una sentencia elevada fue informado por la FGR el 31 de agosto de 2026. Daniel “N” y Daniel Sayeg “N” recibieron 50 años de prisión cada uno por robo de autotransporte federal, secuestro exprés y posesión de inhibidores de señal.

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Ambos fueron detenidos en mayo de 2024 por elementos de la Guardia Nacional en el kilómetro 198 del Arco Norte, con dirección a Puebla. De acuerdo con la investigación, habían robado con violencia un tractocamión que transportaba embutidos y obligaron al conductor y a su acompañante, bajo amenazas con un arma de fuego, a trasladar la unidad hasta un inmueble en Calpulalpan, Tlaxcala.

En marzo de 2024, policías municipales de Atitalaquia, Hidalgo, detuvieron a Cristian “N” sobre la autopista Arco Norte, cuando conducía un tractocamión que había sido robado y mantenía privado de la libertad a su operador. (Crédito: FGR)

En ese lugar los hicieron desenganchar el semirremolque que llevaba la mercancía, cuyo valor fue calculado en un millón 287 mil 619 pesos. Las autoridades aseguraron el tractocamión, el remolque, un arma de fuego y un inhibidor de frecuencias.

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Meses antes, en junio de 2026, la FGR dio a conocer la sentencia de 40 años de prisión contra David “N” por un asalto ocurrido en marzo de 2024, también en el Arco Norte, a la altura de Calpulalpan. En ese hecho, el grupo del que formaba parte despojó a un conductor de un tractocamión y de 703 cajas de huevo.

La víctima fue localizada durante la detención del sentenciado en el kilómetro 92 de la carretera federal México-Puebla, en Huejotzingo. Los agentes aseguraron un bloqueador de señal con 16 interruptores y un cuchillo.

En otro expediente, la FGR informó en diciembre de 2025 que tres hombres recibieron condenas de 66 años de prisión cada uno por robo de vehículo de autotransporte federal, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidor de señal. Los implicados habían sido detenidos en enero de 2024 en el Arco Norte, después de robar un tractocamión y privar de la libertad a su conductor.

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Los tres expedientes corresponden a hechos distintos y no hay información oficial que permita vincular a sus protagonistas con una misma organización criminal. Su coincidencia está en el tipo de delito, el uso de violencia contra los operadores y la presencia de dispositivos inhibidores entre los objetos asegurados.

Inhibidores de señal, otro elemento en los expedientes

Los inhibidores son dispositivos capaces de bloquear o interferir comunicaciones inalámbricas, entre ellas las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos. Su presencia en investigaciones por robo al autotransporte ha llevado a la FGR a perseguir también conductas relacionadas con su portación, cuando los hechos y las pruebas permiten acreditar ese delito.

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En junio de 2026, por ejemplo, la Fiscalía informó sobre la sentencia de 50 años contra Elías “N” por el robo de un tractocamión con dos semirremolques que transportaban 60 toneladas de azúcar. El asalto ocurrió en febrero de 2023 en la autopista Córdoba-Puebla, a la altura de Acatzingo.

La investigación estableció que el responsable utilizó un inhibidor con 24 antenas y privó de la libertad al conductor. En un proceso distinto, también difundido por la FGR ese mes, David “N” recibió 40 años de prisión por el robo de un tractocamión y 703 cajas de huevo en el Arco Norte, donde fue asegurado un bloqueador con 16 interruptores.

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En agosto de 2026, Macario “N” y Víctor “N” fueron sentenciados a 40 años y seis meses de prisión cada uno por robo de vehículo de autotransporte federal, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidor de señales. Habían sido detenidos en septiembre de 2025 en la carretera federal México-Veracruz, después del robo de un tractocamión. El conductor declaró posteriormente que había sido privado de la libertad y abandonado en un paraje.

Estos procesos muestran que los inhibidores aparecen en distintas investigaciones por robo de carga. En el caso de Cristian “N”, la FGR únicamente informó que el dispositivo de 18 antenas fue asegurado durante su detención.

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Miles de carpetas por robo al autotransporte de carga

El caso de Hidalgo ilustra un problema de alcance nacional. Durante 2025 se registraron 10 mil 367 carpetas de investigación por robo al autotransporte de carga en México, al sumar los delitos del fuero común y del fuero federal: 6 mil 263 correspondieron al ámbito estatal y 4 mil 104 al federal, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representó una disminución de 16.8% respecto de 2024, pero mantuvo el delito por encima de las 10 mil investigaciones iniciadas durante el año. La estadística reúne denuncias atendidas por fiscalías estatales y por la FGR, por lo que permite dimensionar el fenómeno en ambos ámbitos de competencia.

Para enero-septiembre de 2026, las fiscalías estatales contabilizaron 3 mil 646 carpetas por robo a transportistas, 20.7% menos que las 4 mil 596 registradas en el mismo periodo de 2025. Este último corte corresponde únicamente al fuero común y no debe compararse directamente con el total de 2025, que también incluye las investigaciones federales.

En paralelo, el Gobierno federal reportó avances en sus operativos para contener este delito. En agosto de 2026, durante una conferencia presidencial, la Guardia Nacional informó que el robo al transporte de carga en los 12 estados donde se aplica la estrategia Balam pasó de mil 363 casos en 2024 a 856 en 2025, una reducción de 37.19%.

La estrategia contempla recorridos de vigilancia, inspecciones y uso de herramientas tecnológicas, como drones, GPS y helicópteros, en entidades identificadas por las autoridades como zonas de mayor incidencia. Entre ellas están Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Guanajuato.

Las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en los registros, pero los expedientes judiciales permiten observar las consecuencias de algunos de estos asaltos: operadores privados de la libertad, mercancía sustraída y vehículos recuperados durante intervenciones policiales. En el caso de Cristian “N”, la detención ocurrió cuando todavía conducía el tractocamión y el chofer seguía cautivo.