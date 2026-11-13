EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 13 de noviembre

La justicia federal concedió un amparo a Vadhir Derbez contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 24 de abril de 2026, luego de determinar que las autoridades no justificaron de manera suficiente la necesidad de detenerlo ni cumplieron con las exigencias constitucionales para restringir su libertad , señaló su defensa.

Tres personas, identificadas como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N” , fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violación y lesiones en agravio de una niña de tres años de edad , en hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán , Estado de México.

A casi siete meses de que Estados Unidos acusara a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos , una de las facciones del Cártel de Sinaloa , el exgobernador recuperó el acceso a sus cuentas bancarias donde recibe dinero de pensiones y jubilación , luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión que obligó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a levantar el bloqueo que mantenía desde el 18 de mayo.

Rafael Álvarez Ayala , alias “El R2” , ofreció dinero y vehículos a los marinos que lo capturaron el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea de Guadalajara , luego de recibir varios impactos de bala durante el enfrentamiento.

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