EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 13 de noviembre

Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”
Quince de los 20 detenidos junto a Rafael Álvarez Ayala seguirán su proceso en libertad
Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, ofreció dinero y vehículos a los marinos que lo capturaron el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea de Guadalajara, luego de recibir varios impactos de bala durante el enfrentamiento.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Rocha Moya recupera dinero de pensiones y jubilación: UIF mantiene congelado el resto de su patrimonio
Una suspensión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa obligó a la autoridad financiera a liberar parcialmente los recursos del exgobernador señalado por nexos con Los Chapitos
A casi siete meses de que Estados Unidos acusara a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, el exgobernador recuperó el acceso a sus cuentas bancarias donde recibe dinero de pensiones y jubilación, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión que obligó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a levantar el bloqueo que mantenía desde el 18 de mayo.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Niña de 3 años sufrió presunta agresión sexual en Chimalhuacán: vinculan a proceso a su madre y dos personas más
La denuncia fue hecha por el DIF Chimalhuacán
Tres personas, identificadas como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N”, fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violación y lesiones en agravio de una niña de tres años de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía
Una jueza federal determinó que la orden de captura contra el actor carecía de una justificación constitucional suficiente
La justicia federal concedió un amparo a Vadhir Derbez contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 24 de abril de 2026, luego de determinar que las autoridades no justificaron de manera suficiente la necesidad de detenerlo ni cumplieron con las exigencias constitucionales para restringir su libertad, señaló su defensa.