EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 13 de noviembre

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

Quince de los 20 detenidos junto a Rafael Álvarez Ayala seguirán su proceso en libertad

Por Anayeli Tapia Sandoval

Un Ministerio Público reconstruyó ante un juez el operativo que terminó con Rafael Álvarez Ayala en el suelo, ofreciendo vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su arresto en Guadalajara. (Reuters/FGR)
Un Ministerio Público reconstruyó ante un juez el operativo que terminó con Rafael Álvarez Ayala en el suelo, ofreciendo vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su arresto en Guadalajara. (Reuters/FGR)

Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, ofreció dinero y vehículos a los marinos que lo capturaron el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea de Guadalajara, luego de recibir varios impactos de bala durante el enfrentamiento.

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Rocha Moya recupera dinero de pensiones y jubilación: UIF mantiene congelado el resto de su patrimonio

Una suspensión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa obligó a la autoridad financiera a liberar parcialmente los recursos del exgobernador señalado por nexos con Los Chapitos

Por Anayeli Tapia Sandoval

Una ilustración en acuarela muestra a Rubén Rocha Moya hablando en un podio, con billetes, monedas mexicanas y un candado encadenado al fondo, simbolizando control financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración en acuarela muestra a Rubén Rocha Moya hablando en un podio, con billetes, monedas mexicanas y un candado encadenado al fondo, simbolizando control financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi siete meses de que Estados Unidos acusara a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, el exgobernador recuperó el acceso a sus cuentas bancarias donde recibe dinero de pensiones y jubilación, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión que obligó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a levantar el bloqueo que mantenía desde el 18 de mayo.

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Niña de 3 años sufrió presunta agresión sexual en Chimalhuacán: vinculan a proceso a su madre y dos personas más

La denuncia fue hecha por el DIF Chimalhuacán

Jorge Contreras

Por Jorge Contreras

Detenidos abuso sexual Chimalhuacán Edomex (foto: FGJEM)
Detenidos abuso sexual Chimalhuacán Edomex (foto: FGJEM)

Tres personas, identificadas como Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N”, fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violación y lesiones en agravio de una niña de tres años de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía

Una jueza federal determinó que la orden de captura contra el actor carecía de una justificación constitucional suficiente

Jorge Contreras

Por Jorge Contreras

Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía de la CDMX (YouTube: Roger MX)
Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía de la CDMX (YouTube: Roger MX)

La justicia federal concedió un amparo a Vadhir Derbez contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 24 de abril de 2026, luego de determinar que las autoridades no justificaron de manera suficiente la necesidad de detenerlo ni cumplieron con las exigencias constitucionales para restringir su libertad, señaló su defensa.

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