Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 13 de noviembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este viernes 13 de noviembre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:viernes 13 de noviembre de 2026.

Número ganador: 4866.

Signo ganador: Libra.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Icetex condonará hasta el 100 % de intereses de mora: así funcionará la campaña

La medida estará disponible del 18 al 30 de noviembre para cerca de 78.000 beneficiarios con atrasos superiores a 31 días en sus créditos educativos

Icetex condonará hasta el 100 % de intereses de mora: así funcionará la campaña

Sanitas y Colsubsidio anuncian domicilios gratis y medidas para normalizar entrega de medicamentos

Colsubsidio atribuyó parte de las dificultades a demoras de Cruz Verde en entregar información de usuarios. La operación reporta 88 % de efectividad y reforzará personal y horarios

Sanitas y Colsubsidio anuncian domicilios gratis y medidas para normalizar entrega de medicamentos

Resultado Sinuano Noche hoy 13 de noviembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 13 de noviembre

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

El equipo de Néstor Lorenzo cerrará el año con un nuevo amistoso internacional, en medio de la evaluación de alternativas para el próximo ciclo

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

La cantante colombiana grabó en Uruguay, Miami y Bahamas los temas que definieron su consagración en el mercado anglosajón, fusionando pop con elementos de la música andina

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Deportes

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida