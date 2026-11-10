Diputados aprueban Presupuesto 2027 de 10.6 billones de pesos con recorte de 6 mil millones al INE

Votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados. (CUARTOSCURO)

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 con 372 votos a favor y 102 en contra, el 9 de noviembre de 2026, luego de seis horas de debate en San Lázaro.

El dictamen, que autoriza un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, destina 1 billón 574 mil 950 millones al pago de intereses de la deuda pública, una cifra que supera en 530 mil millones a toda la inversión física presupuestada para el país, y recorta 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) en el año previo a las elecciones intermedias.

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Morena, el Partido Verde, el PT y Movimiento Ciudadano formaron la mayoría que sacó adelante el proyecto. El PAN y el PRI votaron en bloque en contra.

Votación PEF 2027. (Diputados)

La discusión en lo particular, con más de mil 100 reservas pendientes, comenzará el martes 10 de noviembre a las 9:00 horas, tras el receso decretado por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del Partido Verde Raúl Bolaños-Cacho Cué.

El costo de la deuda supera en 530 mil millones a toda la obra pública del país

El dato más debatido durante la jornada legislativa fue la proporción del gasto que se destina al servicio de la deuda acumulada. Para 2027, el costo financiero absorberá 1 billón 574 mil 950 millones de pesos, equivalente al 15% de todo el presupuesto federal o al 4% del Producto Interno Bruto.

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Frente a esa cifra, la inversión física presupuestaria se ubica en apenas 1 billón 26 mil 474 millones de pesos. Es decir, por cada peso que el Estado mexicano invertirá en carreteras, hospitales, escuelas o sistemas de agua, destinará 1.53 pesos al pago de intereses.

Votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados. (CUARTOSCURO)

El diputado panista Armando Tejeda Cid advirtió en tribuna que la deuda pública total alcanzará aproximadamente 22 billones de pesos en 2027, equivalentes al 55% del PIB, y que el pago de intereses y pensiones en conjunto representará el 10.3% del PIB, por encima del 9.4% estimado para salud, educación e infraestructura en conjunto.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, presentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el presupuesto no contempla aumentos salariales para médicos, maestros y trabajadores del INE. La mayoría la rechazó. El PAN hizo lo propio con una segunda moción, también desechada.

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El endeudamiento de 1.7 billones de pesos que respalda este gasto fue aprobado días antes con la Ley de Ingresos de la Federación. Frente a ingresos proyectados de 9.2 billones de pesos, la brecha que cubre la deuda asciende a 1.7 billones, alertó el PRI durante el debate.

Morena recorta 6 mil millones al INE y los reparte en seis destinos

Votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados. (CUARTOSCURO)

El INE entró al PEF 2027 con 42 mil millones de pesos y salió con 36 mil millones: un recorte neto de 6 mil millones aplicado en dos rondas. La primera ocurrió en el dictamen del 5 de noviembre, cuando la Comisión de Presupuesto retiró 5 mil millones al organismo y los reasignó a cuatro destinos: 3 mil millones al programa La Escuela es Nuestra, mil millones a la Secretaría de Medio Ambiente, 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

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La segunda ronda llegó en la discusión de reservas. El PT obtuvo 618 millones adicionales del INE para el programa de Expansión de Educación Inicial, que financia los Centros de Desarrollo Infantil vinculados a ese partido. Morena sumó 361 millones más para el programa de bienestar de las mujeres y 20 millones para la Secretaría de Turismo. El recorte total acumulado llegó así a los 6 mil millones de pesos.

La reducción se aplica en el año previo a las elecciones intermedias de 2027, en las que el organismo deberá organizar comicios para más de 20 mil cargos públicos. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos, defendió la medida: “Los recursos recuperados de la alta burocracia electoral no van al olvido; se reasignan directamente a las prioridades de la nación para la prosperidad compartida y los derechos del pueblo.”

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Legisladores del PAN calificaron el recorte como un castigo político al INE, vinculado a los escándalos de tráfico de influencias de la exConsejera Presidenta Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reducción al sostener que el presupuesto solicitado originalmente por el organismo “estaba inflado”.

PAN y PRI acusan pacto de MC con Morena

El PRI y el PAN aseguran que MC pactó con Morena. (PRI Nacional)

El respaldo de Movimiento Ciudadano (MC) al dictamen tuvo un precio declarado: 6 mil 500 millones de pesos etiquetados para la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, dos obras para atender la crisis de abasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara. Los diputados emecistas Gloria Elizabeth Núñez y Juan Zavala negaron que el voto de su bancada fuera un cheque en blanco y anunciaron 200 reservas para la discusión en lo particular.

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Para el PAN, sin embargo, los acueductos son solo la coartada. El vicecoordinador panista Federico Döring acusó en tribuna que Movimiento Ciudadano negoció su respaldo al paquete económico 2027 a cambio de que Morena garantice impunidad al gobernador de Nuevo León, Samuel García, tanto en el Congreso federal como en el legislativo local.

Döring señaló que los dos diputados de MC por Nuevo León acompañaron a Morena en todas las votaciones del paquete económico —Ley de Ingresos, ISR y Ley de Derechos— incluso antes de que se anunciara la controversia por el agua en Jalisco, lo que, dijo, evidencia que el acuerdo político existía de antemano.

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El legislador panista también vinculó el pacto con lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León, donde dos asuntos relacionados con la posibilidad de proceder legalmente contra García fueron retirados de la agenda el mismo día en que MC confirmó su voto a favor del presupuesto.

Döring acusó que el gobernador habría ofrecido entre 30 y 50 millones de pesos para comprar voluntades: “Quieren colocar a Samuel García en el club de Rocha Moya, de Adán Augusto, de Amílcar, y de todos los delincuentes en este país que gozan de impunidad”, declaró.