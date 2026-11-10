De la Espriella anunció medidas en la cárcel de Cómbita: ordenó sacar a presos de Boyacá y trasladarlos a otras regiones

El presidente explicó cómo se distribuirán los recursos previstos para 2027 y anunció los corredores viales que tendrán prioridad, además del programa Caminos del Tigre para los 123 municipios del departamento. - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella, anunció que ordenó avanzar en el traslado de presos oriundos de Boyacá que permanecen recluidos en la cárcel de Cómbita, hacia establecimientos penitenciarios de otras regiones del país. La instrucción fue comunicada después de un Consejo de Seguridad realizado en el departamento, en el que participaron la cúpula militar y policial y los comandantes departamentales de la Fuerza Pública.

Durante su intervención, el mandatario explicó que solicitó al gobernador y a los alcaldes de Boyacá identificar a los detenidos en el establecimiento penitenciario que sean originarios de esa región, con el propósito de gestionar su salida del departamento y su reubicación en otras cárceles.

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La decisión responde a una política penitenciaria que, según explicó De la Espriella, busca evitar que las personas señaladas de cometer delitos permanezcan recluidas en los mismos territorios donde desarrollaron sus actividades criminales y de los que son oriundas.

“¿Qué política ha implementado este Gobierno? Donde los delincuentes hacen sus fechorías, donde delinquen y de donde son oriundos, ahí no se pueden quedar. Tenemos que trasladarlos a otra ciudad", manifestó el presidente.

El jefe de Estado no precisó cuántos internos podrían ser trasladados, cuáles serían los establecimientos penitenciarios que los recibirían ni en qué fecha comenzaría el procedimiento. Por ahora, la primera instrucción está dirigida a las autoridades locales para que realicen la caracterización de las personas privadas de la libertad que cumplen con esa condición.

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El Inpec y la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control penitenciario con 300 funcionarios. Durante la inspección, las autoridades requisaron a los internos e incautaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, entre otros objetos (@ABDELAESPRIELLA/X)

Megaoperativo en la cárcel El Barne dejó incautación de celulares, drogas y armas

El anuncio sobre el traslado de internos se produjo después de que el presidente diera a conocer, el 7 de noviembre, los resultados de un megaoperativo de registro y control que ordenó realizar en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá.

Para el desarrollo de la diligencia fueron desplegados 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional, quienes adelantaron las inspecciones en el centro de reclusión.

De acuerdo con el balance presentado por De la Espriella, las autoridades incautaron 264 celulares, 456 tarjetas SIM y 24 dispositivos wifi. También encontraron 91 armas cortopunzantes y 7.028.000 pesos en efectivo.

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En cuanto a las sustancias y bebidas decomisadas, el mandatario informó sobre la incautación de 3,5 kilogramos de marihuana, 2,6 kilogramos de cocaína y 800 litros de licor artesanal.

El registro de las celdas también permitió encontrar tres cadenas y dos anillos que serían de oro, además de diferentes dispositivos y accesorios tecnológicos. Entre estos elementos estaban 232 cargadores, 25 auriculares Bluetooth, siete parlantes, una tableta, dos proyectores, una tarjeta microSD y un reloj inteligente.

Los resultados del procedimiento fueron presentados por el presidente como parte de las acciones para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que desde su interior se continúen coordinando actividades delictivas.

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Tras el operativo, De la Espriella sostuvo que las cárceles colombianas no deben funcionar como centros de operaciones criminales ni como espacios de privilegios para las personas recluidas.

“No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles”, afirmó el mandatario.

El presidente también aseguró que impartió instrucciones para cerrarles el paso a las redes criminales que, según indicó, continúan extorsionando, amenazando y coordinando delitos desde los centros de reclusión.

“¡Se les acabó la fiesta a los delincuentes que pretenden seguir operando desde las prisiones!“, agregó.

Abelardo de la Espriella anunció medidas para reforzar el control penitenciario y evitar que desde las cárceles se coordinen actividades criminales. - crédito obycon y Presidencia

Gobierno busca reforzar el control en la cárcel de Cómbita

Dos días después de divulgar los resultados del megaoperativo en El Barne, De la Espriella volvió a referirse a la situación penitenciaria de Cómbita durante el Consejo de Seguridad realizado en Boyacá.

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En esa oportunidad, el presidente señaló que también impartió instrucciones para aumentar los controles en la cárcel, al considerar que los establecimientos de reclusión no pueden convertirse en espacios desde los cuales se mantengan o fortalezcan actividades criminales.

“Las cárceles no pueden seguir convirtiéndose en universidades del crimen”, afirmó el mandatario al explicar la necesidad de reforzar la vigilancia y el control sobre los internos.

La política de traslado anunciada contempla que las personas privadas de la libertad oriundas de Boyacá sean enviadas a centros penitenciarios ubicados en otras ciudades. Según explicó el presidente, la intención es evitar que permanezcan recluidas en los territorios de los que son originarias y donde desarrollaron sus actividades delictivas.

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“Por eso le he solicitado al gobernador y a los alcaldes que me caractericen a los detenidos en Cómbita, que son oriundos de esta región, para sacarlos de aquí y mandarlos a unas cárceles en otros lugares del país en donde de seguro los vamos a atender como ellos se merecen”, expresó.

Abelardo de la Espriella pidió identificar a los presos oriundos de Boyacá para trasladarlos a establecimientos penitenciarios de otras regiones del país. - crédito Presidencia

El mandatario no entregó detalles sobre los procedimientos administrativos y penitenciarios que acompañarán los traslados ni confirmó si la medida cobijará a todos los internos que sean originarios del departamento o si habrá criterios adicionales para determinar quiénes serán reubicados.