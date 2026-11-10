Colombia

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 9 de noviembre de 2026

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes. (Infobae)
El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes. (Infobae)
Guardar

La Lotería de Cundinamarca dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este lunes 9 de noviembre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman millas de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 9 de noviembre de 2026.

Número ganador: 474.

Serie: 15.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

El Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

3 Tesoros de 50 millones de pesos.20 Tesoros de 20 millones de pesos.35 Tesoros de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder ganar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 milpesos.

Existen varias opciones para hacer de la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cifras cuatro y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesitas presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquieres en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Cundinamarca HoyLotería de Cundinamarca lunesLotería de Cundinamarca último sorteoLotería de Cundinamarca resultados del sorteo del 9 de noviembreLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella anunció medidas en la cárcel de Cómbita: ordenó sacar a presos de Boyacá y trasladarlos a otras regiones

El mandatario aseguró que busca recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que desde las cárceles se coordinen extorsiones, amenazas y otras actividades criminales

De la Espriella anunció medidas en la cárcel de Cómbita: ordenó sacar a presos de Boyacá y trasladarlos a otras regiones

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 9 de noviembre

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 9 de noviembre

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este martes 10 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este martes 10 de noviembre

Pico y Placa: qué carros no circulan en Cartagena este 10 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Infobae

Abelardo de la Espriella anunció $630.000 millones para vías de Boyacá en 2027: estos son los corredores priorizados

Los recursos contemplan proyectos asociativos con participación de los 123 municipios, mientras que dos conexiones estratégicas tendrán gestiones específicas para avanzar en su financiación

Abelardo de la Espriella anunció $630.000 millones para vías de Boyacá en 2027: estos son los corredores priorizados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES