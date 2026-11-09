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Camilo Ugo Carabelli, del escándalo en Ecuador al título en Brasil y un nuevo salto en el ranking: “Tuve altibajos, pero me estoy sintiendo mejor”

El argentino había sido descalificado del Challenger de Guayaquil tras abandonar su partido por las condiciones de la cancha. Nueve días más tarde, se consagró campeón en Costa do Sauípe y trepó al puesto 65 de la clasificación de la ATP

El gesto de Camilo Ugo Carabelli a los hinchas brasileños tras el último punto de la final (Crédito: Costa do Sauípe Open)
El gesto de Camilo Ugo Carabelli a los hinchas brasileños tras el último punto de la final (Crédito: Costa do Sauípe Open)
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Camilo Ugo Carabelli llegó antes de lo esperado a Costa do Sauípe. Su paso por el Challenger de Guayaquil días antes había terminado en escándalo. El polvo de ladrillo no resistió los embates de la lluvia y el argentino se lo hizo notar al juez de silla de su match ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva, cuando el primer set estaba 5-5.

El Brujo sacó para ganar el primer set, pero su rival logró quebrarlo y emparejó el marcador. En ese momento, el tenista albiceleste se acercó a su banco, metió las cosas en su bolso y salió de la cancha, a lo que el umpire reaccionó sorprendido. Cami, ¿qué hacemos?”, le preguntó. Sin detener su camino, Ugo Carabelli respondió: “Está horrible la cancha. Así no se puede jugar”.

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Tanto el árbitro como Reis da Silva se quedaron atónitos con la reacción de Camilo, hasta que el supervisor del torneo arribó al lugar y determinó la descalificación del tenista nacional por default.

“La verdad es que reaccioné mal. Las canchas estaban más o menos, pero era obvio, con toda la lluvia que cayó. Llovió todos los días y todas las noches, había cancheros por todos lados, pero así y todo no se pudieron recuperar bien. Cómo será que la final (entre el boliviano Hugo Dellien y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, con victoria para el primero) tuvieron que jugarla en cemento”, contó Ugo Carabelli a Infobae. “Claramente las canchas no se bancaban el mal tiempo y yo sentía que jugar en esas condiciones era un riesgo. En ningún momento pensé que me podían dar default”, agregó.

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Por su actitud, y de acuerdo con el reglamento de la ATP, al argentino le quitaron los 12 puntos y el premio de 3.095 dólares por haber alcanzado los cuartos de final. Sin embargo, tuvo una rápida revancha y su objetivo de sumar puntos en la gira sudamericana de torneos Challengers renovó su impulso. “Si estoy acá es por algo. De Shanghai, que es uno de los mejores torneos del año, pasamos directo a Guayaquil y fue un contraste bastante grande. Nos reíamos un poco, pero lo tomamos de la mejor manera. Hay que bancársela y ganar partidos para no volver a esas experiencias”, explicó.

El calor y la humedad moldean las condiciones de competencia en Costa do Sauípe. Por eso, la actividad comienza por la tarde. El debut de Camilo fue en el primer turno y bajo un sol intenso. “El primer partido fue durísimo, pero después comencé a hacerlo mucho mejor y me sentí mucho más cómodo. Se padece, pero me gustó más jugar temprano, porque picaba mucho más la bola”, argumentó.

Camilo Ugo Carabelli con el trofeo del certamen brasileño ( Crédito: Costa do Sauípe Open)
Camilo Ugo Carabelli con el trofeo del certamen brasileño ( Crédito: Costa do Sauípe Open)

El título en el Challenger de Costa do Sauípe significó para Carabelli un salto de 16 lugares en el ranking ATP: este lunes apareció en el puesto 65, tras una cosecha de 125 puntos. Junto a su entrenador, Nicolás Pastor, la meta del Brujo es seguir sumando puntos. “No defiendo nada de acá a fin de año, así que me va a venir bien para el comienzo del año próximo, que es donde más defiendo puntos. La idea es sumar, ya que no pude competir muy bien en los ATP. Acá me estoy sintiendo mejor”, evaluó.

En Brasil, Ugo Carabelli fue acumulando victorias: eliminó sucesivamente al español Nikolás Sánchez Izquierdo, al brasileño Igor Marcondes, al boliviano Juan Carlos Prado y al peruano Gonzalo Bueno. Y llegó la final ante el brasileño Thiago Seyboth Wild, a estadio repleto. Los abucheos no se hicieron esperar y Camilo comenzó a jugar con todo el público en contra. Sin embargo, logró mantener la tranquilidad y construyó un sólido triunfo por 6-2 y 7-5.

Tras el punto decisivo, Ugo Carabelli dejó caer su raqueta, juntó las palmas de sus dos manos y las puso junto a su cara en forma de almohada, una forma de mandar a dormir al público local. “Siempre es difícil jugar en Brasil. Yo ya había jugado una final en Campinas contra Thiago Monteiro (otro tenista brasileño), perdí y la verdad es que te vuelven loco. Pero es súper entendible, lo mismo pasaría si fuera al revés”, expresó.

La escena no terminó allí. Cuando el argentino se acercó a Seyboth Wild (110° del mundo), que ya estaba en su asiento, el brasileño se negó a estrechar su mano. “A Thiago ya lo conozco, son cosas del partido. Él es así, siempre fue así. No me molesta, ya lo conozco desde chico. Así que sólo son experiencias nuevas”, comentó.

“Para mí, éste es un triunfo súper necesario, porque no sumé muchos puntos en la segunda mitad del año. Vine a eso, a sumar, y poder hacerlo es increíble. Me pone muy contento y me da confianza”, reconoció. “Vinimos a ganar el torneo y lo logramos. Eso habla de lo bien que estuvimos trabajando, de lo bien que nos bancamos la semana y lo bien que nos bancamos las malas. Así que estoy contento con el presente”, amplió.

Camilo Ugo Carabelli tuvo una muy buena semana en Brasil (Crédito: Costa do Sauípe Open)
Camilo Ugo Carabelli tuvo una muy buena semana en Brasil (Crédito: Costa do Sauípe Open)

Tras el logro en Brasil, Carabelli se bajó del Challenger de Lima que comienza este lunes y debe definir si la semana siguiente se presentará en el de Montevideo para cerrar la temporada. “Arranqué bien la temporada, pero después me fui cayendo. Lo de Wimbledon (debió retirarse a raíz de una torcedura en el tobillo cuando vencía al español Daniel Mérida, actual 42° del mundo, en la primera ronda) me afectó mucho. Me costó mucho recuperarme, más que nada mentalmente. A pesar de los altibajos, terminar otro año como Top 100 es un logro muy grande, algo que siempre soñé y por lo que estoy muy agradecido”, reflexionó.

Para Camilo Ugo Carabelli no fue sólo atravesar América del sur del Pacífico al Atlántico, de la costa oeste a la costa este, sino también estados de ánimo y de aceptación. En esos nueve días pasó del rechazo al aplauso, de la frustración a las sonrisas. Un recorrido que arrojó una certeza: todavía tenía mucho para dar.

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