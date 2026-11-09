Dean Norris, actor de 'Breaking Bad', quiere salvar su matrimonio tras revelarse su divorcio

Dean Norris expresó su intención de salvar su matrimonio con Bridget Norris a pesar del trámite de divorcio en curso. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Dean Norris, el actor conocido por su papel en Breaking Bad, aseguró que quiere salvar su matrimonio con su esposa Bridget Norris, incluso mientras el proceso de divorcio sigue su curso legal tras más de dos décadas juntos.

La pareja fue fotografiada el fin de semana pasado en el aeropuerto de Los Ángeles con buen ánimo, días después de que se conociera públicamente que Bridget había presentado una demanda de divorcio en febrero de 2025.

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Cuando un fotógrafo le preguntó a Dean si esperaba salvar su matrimonio, el actor no dudó: “Por supuesto”, respondió.

Dean, de 63 años, indicó que él y Bridget se encontraban “genial” y que se dirigían juntos a Washington D.C. para participar en un evento relacionado con el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

La imagen de la pareja en el aeropuerto contrastó con el tono sombrío de las noticias que los habían rodeado en los días previos. Ambos se mostraron distendidos ante la cámara y se despidieron del fotógrafo con un escueto “gracias, amigo” antes de pasar los controles de seguridad.

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El actor alcanzó notoriedad global por su interpretación del agente Hank Schrader en la serie televisiva 'Breaking Bad'. (AMC)

Bridget presentó la demanda el 14 de febrero de 2025, según documentos judiciales obtenidos por Page Six, citando diferencias irreconciliables y fijando el 15 de enero de 2025 como fecha de separación.

El proceso se había mantenido en reserva hasta que los medios lo dieron a conocer la semana pasada.

Dean respondió en mayo de ese año, pero el divorcio no ha quedado finalizado en los más de 18 meses transcurridos desde la presentación de la demanda.

La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2001 y tiene cinco hijos en común —tres varones y dos mujeres—, dos de ellos menores de edad al momento de la presentación: Zoe, de 17 años, y Dean Jr., de 16.

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Bridget solicitó custodia legal y física compartida de los dos hijos menores, además de manutención conyugal, y pidió al tribunal que determine sus derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio.

La pareja comparte cinco hijos y la solicitud legal incluye la custodia compartida de los dos menores de edad. (REUTERS/Ken Cedeno)

Dean Norris y Bridget enfrentan una quiebra

La situación patrimonial del matrimonio atraviesa un período de dificultades.

En septiembre de 2025, el Swing Inn Cafe, el restaurante de la pareja ubicado en Temecula, California, presentó una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11, con activos declarados de USD 147.809 y pasivos que superan los USD 1,8 millones, según documentos obtenidos por Page Six.

El Capítulo 11 permite a una empresa reestructurar sus deudas para continuar operando. El establecimiento, que abrió en 1927 y fue adquirido por los Norris en 2002, es un clásico local de comida americana y barbacoa.

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No ha mencionado la quiebra en sus redes sociales; por el contrario, su cuenta de Instagram continuó publicando con normalidad, con videos de Dean atendiendo a clientes y promocionando pedidos anticipados para el Día de Acción de Gracias.

A pesar del estado del proceso concursal, Dean Norris declaró que el Swing Inn Cafe ya estaba “salvado”.

Norris afirmó que el negocio gastronómico de comida clásica superó el conflicto financiero y mantuvo su actividad comercial. (REUTERS/David Swanson)

La afirmación se produce mientras la pareja también tiene en venta su propiedad en Temecula, una finca de 4,5 hectáreas con nueve habitaciones, nueve baños, piscina, spa y establo para caballos, publicada a un precio de USD 3,2 millones.

El patrimonio neto de Dean fue estimado en alrededor de USD 5 millones en 2025, aunque las dificultades financieras acumuladas en el último año y medio han puesto presión sobre esa cifra.

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Más allá del restaurante, en 2018 la pareja fundó el Norris Performing Arts Center en Murrieta, California, un centro de formación artística para estudiantes de entre 3 y 18 años en las áreas de danza, canto, actuación y teatro musical, que continúa en funcionamiento.

Dean Norris es reconocido principalmente por su rol como Hank Schrader en Breaking Bad, la serie de AMC que protagonizó entre 2008 y 2013. También ha tenido participaciones destacadas en Under the Dome, Claws y Law & Order: Crimen Organizado.