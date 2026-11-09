Deicy Jiménez aplazó sus comparecencias ante la Procuraduría y Fiscalía con denuncias contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

La denunciante deberá declarar y aportar elementos sobre los hechos que puso en conocimiento de las autoridades (Procuraduría General de la Nación - @deicyjimenez_/Instagram)

Guardar

La Procuraduría General de la Nación inició diligencias en una indagación previa por denuncias sobre la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Como parte de esta actuación, el Ministerio Público citó a Deicy Jiménez para que declarara sobre los hechos que puso en conocimiento de las autoridades. La diligencia estaba prevista para el lunes 9 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Sin embargo, La FM informó que la diligencia fue aplazada y se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la Procuraduría.

La Procuraduría citó a Deicy Jiménez para que declarara sobre los hechos que puso en conocimiento de las autoridades (Sergio Acero/Colprensa)

La indagación también contempla el testimonio de Tito Lorenzo Lobo. De acuerdo con la información conocida por la Procuraduría, el funcionario habría supervisado el contrato que Deicy Jiménez suscribió con la Segunda Vicepresidencia del Senado. La entidad busca establecer cuál fue su participación y qué conoce sobre esa relación contractual.

Ambas citaciones corresponden a las actuaciones que realiza la Procuraduría para reunir información sobre denuncias de posibles anomalías en la asignación de contratos estatales.

Jiménez ha relacionado al expresidente Gustavo Petro con los presuntos ofrecimientos de empleos o contratos en entidades públicas. Sus señalamientos son objeto de verificaciones que incluyen posibles irregularidades en procesos de contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

PUBLICIDAD

A su vez, Tito Lorenzo Lobo deberá aportar información sobre el contrato que tuvo Jiménez en el Congreso y las labores que cumplió como supervisor. Con su declaración, el Ministerio Público busca conocer las versiones de quienes tuvieron relación con esa vinculación contractual y avanzar en las verificaciones sobre los hechos denunciados.

La denunciante Deicy Jiménez también estaba citada en la Fiscalía General de la Nación para el martes 10 de noviembre, pero el citado medio de comunicación indicó que la audiencia se realizar el viernes 13 de noviembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía.

La audiencia de Deicy Jiménez se va a realizar el viernes 13 de noviembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía (Colprensa - @deicyjimenez_/Instagram)

Recientemente, la Fiscalía recibió el celular de Deicy Jiménez con el propósito de realizarle un peritaje forense en los laboratorios de criminalística, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo ordenara.

PUBLICIDAD

La citación de Deicy Jiménez ante la Fiscalía busca que exponga los hechos y aporte las pruebas que, según su denuncia, podrían respaldar el presunto ofrecimiento de contratos a cambio de favores sexuales.