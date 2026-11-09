El dardo del ayudante egipicio del Vasco Arruabarrena a River Plate tras el título de Boca Juniors

Durante la transmisión posterior al partido en el estadio La Bombonera, Amr Mokhtar soltó una chicana dirigida a River Plate

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Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional 2026 tras vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera y, en medio de los festejos, uno de los protagonistas inesperados fue Amr Mokhtar, el analista egipcio que integra el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena. El colaborador lanzó una chicana dirigida a River Plate al describir el efecto que, según él, produce el estadio xeneize en los rivales.

En diálogo con ESPN tras la consagración, Mokhtar se refirió a la sensación que genera el ingreso a la cancha de Boca Juniors. “Entrás a la Bombonera y todos se cagan”, expresó, en una frase que generó repercusión inmediata entre los hinchas. Consultado puntualmente por si esa descripción también aplicaba al clásico rival, el egipcio no dudó. “¿River también?”, le preguntaron, y él respondió: “También, sí, sí”, al tiempo que acompañó la frase con un gesto.

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Tras el título, Mokhtar publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que relató su recorrido personal hasta llegar al club. “Algunos sueños tardan años. Otros te llevan al otro lado del mundo. El mío me llevó de Egipto a La Bombonera. Primer título con Boca Juniors, y ojalá vengan muchos más. Gracias a Dios. Gracias a todos los que nunca dejaron de creer en mí”, escribió.

El posteo de Amr Mokhtar

Mokhtar se desempeña como analista de video y asistente audiovisual dentro del cuerpo técnico de Arruabarrena. El vínculo profesional entre ambos nació a fines de 2020, en El Cairo, cuando el Vasco asumió la conducción de Pyramids FC con el objetivo de romper el dominio histórico de Al-Ahly y Zamalek en la liga local. El egipcio ya formaba parte de la estructura del club y comenzó como asistente secundario. A lo largo de 38 partidos oficiales, ganó terreno dentro del cuerpo técnico hasta transformarse en el principal referente del entrenador en materia de fútbol africano.

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La relación profesional se consolidó en 2022, cuando la Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos designó a Arruabarrena para dirigir al seleccionado mayor en la recta final de las eliminatorias mundialistas. El entrenador pidió entonces que Mokhtar formara parte de la delegación oficial en Dubái. El analista egipcio sumó 14 presentaciones internacionales con el combinado emiratí, donde actuó como nexo entre la metodología del cuerpo técnico argentino y las particularidades de los futbolistas árabes, una tarea que el entrenador portugués Paulo Bento destacó tiempo después, durante el recambio de mandos en la selección.

En 2024, el esquema volvió a repetirse en Al-Taawoun FC, de la liga saudí. Arruabarrena asumió el cargo y convocó nuevamente a Mokhtar, quien participó en 29 encuentros oficiales como ayudante de campo y responsable del análisis táctico, frente a planteles con jugadores de jerarquía internacional. En tres países distintos, con desafíos diferentes, el nombre del egipcio se mantuvo constante dentro del organigrama técnico de Arruabarrena.

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Su incorporación marcó una novedad dentro de la historia del club: no existían antecedentes de un colaborador africano o nacido en Egipto en los cuerpos técnicos de Boca. Con el título de la tabla anual conseguido, el equipo de Arruabarrena ya mira hacia los próximos objetivos del año, entre ellos la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.