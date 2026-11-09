México

¿Hay clases el viernes 13 de noviembre? Lo que marca el calendario de la SEP

El calendario escolar marca el viernes 13 de noviembre como ‘’jornada de registro de calificaciones’', lo que genera duda entre padres de familia y alumnos

Pizarrón verde con logo SEP apoyado en pared, frente a patio de escuela pública mexicana vacía con edificios de dos pisos y aro de baloncesto bajo cielo azul.
El registro de calificaciones corresponde al cierre del primer periodo de evaluación del ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) coloca al viernes 13 de noviembre como jornada de registro de calificaciones, una actividad administrativa en la que los docentes integran las evaluaciones del primer periodo del ciclo.

Esas fechas implican clases normales para los alumnos, con trabajo administrativo adicional a para los docentes.

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Sin embargo, algunos maestros optan por no dar clases, por lo que a pesar de que el viernes 13 de noviembre no está marcado como día de descanso, algunas escuelas suspenden actividades.

Debido a ello, los padres de familia o alumnos deben preguntar directamente en sus instalaciones educativas para saber si deben presentarse o no.

Documento con los doce meses del año escolar 2026-2027, números marcados con diversos colores y una simbología explicativa a la derecha
La actividad contempla la integración de las evaluaciones de los alumnos de educación básica. (SEP)

El 13 de noviembre los docentes realizan el primer registro de calificaciones

El viernes 13 los maestros sí se presentan a sus planteles para integrar las evaluaciones de sus estudiantes en los sistemas de control escolar.

El calendario contempla tres fechas de registro de calificaciones en el ciclo: el 13 de noviembre de 2026, el 5 de marzo y el 2 de julio de 2027.

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Un aula moderna y vacía con filas de escritorios de madera clara y sillas verdes. Una pizarra blanca y un calendario escolar cuelgan en la pared, con luz natural entrando por ventanas.
Los alumnos de educación básica no asisten a clases durante la jornada de registro de calificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEP publicó el calendario oficial el 15 de julio de 2026 mediante el Acuerdo número 07/07/26 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), documento que rige para las 32 entidades del país durante el ciclo escolar 2026-2027, que comprende 185 días efectivos de clase para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El día de descanso oficial y obligatorio es el lunes 16 de noviembre

El viernes 13, para los alumnos que no tengan clases (debido a las preferencias particulares de cada plantel), se suma el lunes 16 de noviembre, fecha en que la SEP tiene programada una suspensión oficial de labores docentes por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Filas de pupitres escolares con cuadernos, libros y teléfonos celulares apagados. Al fondo, una pizarra verde, carteles educativos y ventanas.
El descanso del 16 de noviembre forma un puente junto con el fin de semana y el viernes 13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, sumados el sábado 14 y el domingo 15, los estudiantes de educación básica acumularán cuatro días consecutivos sin actividades escolares.

Las clases se reanudan el martes 17 de noviembre en los horarios regulares de cada plantel.

La primera entrega de boletas será del 23 al 26 de noviembre

El primer periodo de comunicación de resultados de evaluación está programado entre el 23 y el 26 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de la SEP. Esas fechas no implican suspensión de clases para los alumnos.

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer las fechas en que no habrá clases este mes de febrero.
El 27 de noviembre habrá sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos no tendrán clases ese día. Crédito: Cuartoscuro.

Antes de esa entrega, habrá otra jornada sin clases el 27 de noviembre, cuando se realizará la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del año.

En esa reunión, docentes y directivos revisan avances de aprendizaje y planean estrategias para el resto del ciclo.

Las vacaciones de invierno comienzan el 21 de diciembre

Las vacaciones de invierno comienzan el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extienden hasta el martes 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el jueves 7 de enero.

Antes del inicio de ese receso, el 25 de diciembre está marcado como suspensión de labores docentes en el calendario oficial.

Dibujos navideños, ventanas decoradas, motivos invernales, decoración festiva, pintura en vidrio, espíritu navideño. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las vacaciones de invierno 2026-2027 van del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último día de clases antes de las vacaciones de invierno es el jueves 18 de diciembre de 2026.

Fechas de vacaciones de Semana Santa 2027

El calendario de la SEP establece un segundo periodo de receso escolar del 22 de marzo al 3 de abril de 2027, correspondiente a las vacaciones de Semana Santa. Las actividades escolares se reanudan el lunes 5 de abril de 2027.

Ilustración de acuarela con personas del equipo de invierno lanzando bolas de nieve a personas del equipo de verano con pistolas de agua, con sus respectivos fuertes.
Las vacaciones de Semana Santa 2027, las próximas después de las de invierno, van del 22 de marzo al 3 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese receso estará precedido por una suspensión de labores docentes el 15 de marzo de 2027, lo que extenderá el descanso para los alumnos desde ese día.

El ciclo escolar 2026-2027 concluye el 9 de julio de 2027

El ciclo escolar de preescolar, primaria y secundaria cierra el viernes 9 de julio de 2027, tras 185 días efectivos de clase.

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer las fechas.
El viernes 9 de julio de 2027 es el último día de clases para preescolar, primaria y secundaria en todo el país. (Cuartoscuro)

Para las escuelas normales y demás instituciones de formación docente, el último día será el martes 13 de julio de 2027, al completar 190 días de actividades.

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