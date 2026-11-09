México

Precio del tomate verde se dispara 35% y electricidad aumenta un 18%: inflación en México aceleró más de lo esperado en octubre

El fin del subsidio de verano en 18 ciudades presionó el índice de precios en el recibo de luz, mientras que las frutas y verduras acumularon un alza anual de dos dígitos

Collage con una cesta de verduras, una escalera, una factura eléctrica luminosa, el mapa de México, gráficas alcistas y una familia en la mesa.
Un collage editorial ilustra el impacto del alza en los precios de los alimentos y la energía eléctrica en la economía de los hogares en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La inflación en México aceleró a 3.75% anual en octubre de 2026, desde el 3.45% de septiembre, informó este lunes 9 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato superó el 3.65% que anticipaban los economistas consultados por Reuters y marcó el tercer mes consecutivo de aceleración.

En comparación con septiembre, los precios al consumidor subieron 0.65%. Entre los productos y servicios que más incidieron en ese avance estuvieron la electricidad, con un aumento mensual de 18.51%, el transporte aéreo, con 26.36%, y el tomate verde, con 35.58%. En octubre de 2025, la inflación había sido de 0.36% mensual y 3.57% anual.

PUBLICIDAD

El dato de octubre quedó 0.75 puntos porcentuales por encima del objetivo permanente de 3% del Banco de México (Banxico) y se mantuvo dentro de su intervalo de variabilidad, que va de 2% a 4%. La tasa anual venía de 3.12% en julio y 3.26% en agosto, antes de alcanzar 3.45% en septiembre.

¿Qué productos aumentaron de precio en octubre?

El Inegi atribuyó el avance mensual de 2.13% en los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno principalmente al fin del subsidio a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades cubiertas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El ajuste colocó a la electricidad entre los rubros con mayor incidencia en la inflación del mes.

PUBLICIDAD

Entre los principales aumentos que presionaron el índice en octubre, el Inegi reportó las siguientes variaciones respecto a septiembre.

Balanza con una hortaliza verde y una bombilla encendida sobre el mapa de México, acompañadas de flechas ascendentes y porcentajes.
Una balanza sobre el mapa de México compara el aumento del 35 % en los alimentos frente al 18 % en la electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño de un aumento y su contribución a la inflación son medidas distintas. El tomate verde registró el mayor incremento porcentual entre esos cinco rubros, mientras que la electricidad tuvo una incidencia más alta en el índice general. La contribución de cada producto o servicio también depende del peso que tiene en la canasta con la que se calcula la inflación.

Limón, chile serrano y papa a la baja

El limón se abarató 16.53% respecto a septiembre, mientras que el chile serrano bajó 8.98% y la naranja, 8.90%. También disminuyeron los precios de la papa y otros tubérculos, con una caída de 6.29%, y de los plátanos, con 4.83%. Fuera de los alimentos, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 2.48%.

En la comparación con octubre de 2025, el conjunto de frutas y verduras se encareció 13.19%, mientras que los productos pecuarios bajaron 3.61%. Con esos movimientos, los precios de los productos agropecuarios subieron 2.99% anual. El índice no subyacente, que también incluye energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, aumentó 1.75% mensual y 3.59% anual.

Inflación subyacente llegó a 3.80% anual y los servicios subieron 4.32%

La inflación subyacente, que excluye los agropecuarios, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno para seguir la trayectoria de los precios con menor volatilidad, se ubicó en 3.80% anual, por encima del 3.75% de septiembre. En el mes avanzó 0.34%, con incrementos de 0.44% en los servicios y 0.22% en las mercancías.

En términos anuales, los servicios aumentaron 4.32%. Dentro de ese grupo, la educación se encareció 5.84%, la vivienda subió 3.53% y el rubro de otros servicios avanzó 4.87%. Las mercancías, por su parte, aumentaron 3.25% anual, con un alza de 4.53% en alimentos procesados, bebidas y tabaco, y de 2.15% en las mercancías no alimenticias.

Por finalidad de consumo, los mayores incrementos anuales se observaron en seguros y servicios financieros, con 7.55%, seguidos de bebidas alcohólicas y tabaco, con 7%, y restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.20%. La canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, se encareció 0.61% en el mes y 3.59% frente a octubre de 2025.

Temas Relacionados

InflaciónMéxicoPreciosTomateElectricidadEconomíaÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Fury colocó a García por encima de otros nombres que dominan sus divisiones en cuanto a proyección entre el público general

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Gelatina de chocolate, mango y plátano: prepara este delicioso postre sin horno, fácil y económico

Una combinación de sabores frutales y cremosos que puedes preparar en casa con ingredientes sencillos

Gelatina de chocolate, mango y plátano: prepara este delicioso postre sin horno, fácil y económico

EN VIVO | manifestaciones y bloqueos hoy 9 de noviembre: manifestantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui afectan la circulación alrededor de la Secretaría de Gobernación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | manifestaciones y bloqueos hoy 9 de noviembre: manifestantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui afectan la circulación alrededor de la Secretaría de Gobernación

Quién es Benito Santos, diseñador de alta costura acusado de “profanación” por desfile en la Catedral de Puebla

La controversia creció después de que videos e imágenes del encuentro circularon en redes sociales

Quién es Benito Santos, diseñador de alta costura acusado de “profanación” por desfile en la Catedral de Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EEUU acelera sistemas antidrones y mantiene restricción aérea en toda la frontera con México

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados para frenar disputa entre Los Mayos y Chapitos

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Quién es Benito Santos, diseñador de alta costura acusado de “profanación” por desfile en la Catedral de Puebla

Quién es Benito Santos, diseñador de alta costura acusado de “profanación” por desfile en la Catedral de Puebla

“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

DEPORTES

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Pumas vs Tigres: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Olímpico Universitario

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Chicharito dedica emotivas palabras a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal