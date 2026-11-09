Precio del tomate verde se dispara 35% y electricidad aumenta un 18%: inflación en México aceleró más de lo esperado en octubre

Un collage editorial ilustra el impacto del alza en los precios de los alimentos y la energía eléctrica en la economía de los hogares en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación en México aceleró a 3.75% anual en octubre de 2026, desde el 3.45% de septiembre, informó este lunes 9 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato superó el 3.65% que anticipaban los economistas consultados por Reuters y marcó el tercer mes consecutivo de aceleración.

En comparación con septiembre, los precios al consumidor subieron 0.65%. Entre los productos y servicios que más incidieron en ese avance estuvieron la electricidad, con un aumento mensual de 18.51%, el transporte aéreo, con 26.36%, y el tomate verde, con 35.58%. En octubre de 2025, la inflación había sido de 0.36% mensual y 3.57% anual.

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El dato de octubre quedó 0.75 puntos porcentuales por encima del objetivo permanente de 3% del Banco de México (Banxico) y se mantuvo dentro de su intervalo de variabilidad, que va de 2% a 4%. La tasa anual venía de 3.12% en julio y 3.26% en agosto, antes de alcanzar 3.45% en septiembre.

¿Qué productos aumentaron de precio en octubre?

El Inegi atribuyó el avance mensual de 2.13% en los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno principalmente al fin del subsidio a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades cubiertas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El ajuste colocó a la electricidad entre los rubros con mayor incidencia en la inflación del mes.

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Entre los principales aumentos que presionaron el índice en octubre, el Inegi reportó las siguientes variaciones respecto a septiembre.

Una balanza sobre el mapa de México compara el aumento del 35 % en los alimentos frente al 18 % en la electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño de un aumento y su contribución a la inflación son medidas distintas. El tomate verde registró el mayor incremento porcentual entre esos cinco rubros, mientras que la electricidad tuvo una incidencia más alta en el índice general. La contribución de cada producto o servicio también depende del peso que tiene en la canasta con la que se calcula la inflación.

Limón, chile serrano y papa a la baja

El limón se abarató 16.53% respecto a septiembre, mientras que el chile serrano bajó 8.98% y la naranja, 8.90%. También disminuyeron los precios de la papa y otros tubérculos, con una caída de 6.29%, y de los plátanos, con 4.83%. Fuera de los alimentos, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 2.48%.

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En la comparación con octubre de 2025, el conjunto de frutas y verduras se encareció 13.19%, mientras que los productos pecuarios bajaron 3.61%. Con esos movimientos, los precios de los productos agropecuarios subieron 2.99% anual. El índice no subyacente, que también incluye energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, aumentó 1.75% mensual y 3.59% anual.

Inflación subyacente llegó a 3.80% anual y los servicios subieron 4.32%

La inflación subyacente, que excluye los agropecuarios, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno para seguir la trayectoria de los precios con menor volatilidad, se ubicó en 3.80% anual, por encima del 3.75% de septiembre. En el mes avanzó 0.34%, con incrementos de 0.44% en los servicios y 0.22% en las mercancías.

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En términos anuales, los servicios aumentaron 4.32%. Dentro de ese grupo, la educación se encareció 5.84%, la vivienda subió 3.53% y el rubro de otros servicios avanzó 4.87%. Las mercancías, por su parte, aumentaron 3.25% anual, con un alza de 4.53% en alimentos procesados, bebidas y tabaco, y de 2.15% en las mercancías no alimenticias.

Por finalidad de consumo, los mayores incrementos anuales se observaron en seguros y servicios financieros, con 7.55%, seguidos de bebidas alcohólicas y tabaco, con 7%, y restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.20%. La canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, se encareció 0.61% en el mes y 3.59% frente a octubre de 2025.

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