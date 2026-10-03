Medio Ambiente

Cómo los insectos se convirtieron en los animales más numerosos del planeta

El vuelo, la metamorfosis y su capacidad de ocupar ambientes diversos explican el éxito evolutivo de un grupo con más de 800.000 especies descritas

Persona con camiseta azul y pantalón corto negro corre por un camino al atardecer. Una nube de mosquitos la rodea. El sol bajo ilumina el césped y los árboles.
Los insectos constituyen el grupo de animales más numeroso del planeta gracias a su capacidad de vuelo, su metamorfosis y su tamaño reducido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los insectos reúnen la mayor diversidad de especies animales conocida en la Tierra, con linajes que se adaptaron a ambientes terrestres, aguas dulces e incluso zonas costeras. Su expansión evolutiva se explica por una combinación de tamaño reducido, capacidad de vuelo en gran parte de los grupos y ciclos de vida que les permiten aprovechar recursos muy distintos.

Según Muy Interesante, la historia de este grupo comenzó antes de la aparición de las alas. Los llamados pececillos de plata y de bronce conservan rasgos similares a los de los primeros insectos y pertenecen a linajes que nunca desarrollaron estructuras para volar.

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Los insectos sin alas conservan claves de su pasado evolutivo

Los arqueognatos y zigentomos, conocidos de forma habitual como pececillos de plata o de bronce, son insectos pequeños, de cuerpo alargado y cubierto por escamas que producen reflejos metálicos. Se alimentan de restos orgánicos y suelen medir menos de dos centímetros.

En viviendas, los zigentomos aparecen con frecuencia en baños, cocinas y otros sectores húmedos. Pueden consumir materiales como papel, pegamentos o restos de piel, aunque su presencia no representa un riesgo para las personas. Su actividad se concentra en espacios difíciles de alcanzar y forma parte de los procesos de descomposición de materia orgánica.

Un insecto arqueognato de antenas largas sobre una corteza de árbol con parches de musgo.
Un arqueognato de cuerpo alargado reposa sobre la corteza de un árbol cubierta por musgo verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos insectos carecen de alas por una condición ancestral. La situación es diferente en pulgas, piojos, ciertas cucarachas y algunos escarabajos: sus antepasados sí podían volar, pero esa capacidad se perdió en determinados grupos durante la evolución. También existen especies en las que solo algunos individuos de una colonia, o uno de los sexos, desarrolla estas estructuras.

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Los pececillos de plata cuentan, además, con mecanismos de escape llamativos. Mediante fuertes contracciones musculares pueden doblar el cuerpo y saltar varias veces su propia longitud para alejarse de depredadores.

El vuelo abrió una nueva etapa para la expansión de las especies

La aparición de las alas representó un cambio decisivo. Los primeros insectos voladores tenían dos pares que no podían plegarse sobre el abdomen. Esa característica aún se observa en efímeras y libélulas, dos grupos considerados paleópteros, término que alude a sus “alas antiguas”.

Un insecto efímera con alas transparentes con manchas oscuras y dos largas colas reposa de perfil sobre una hoja verde brillante.
Las efímeras conservan la incapacidad de plegar sus alas sobre el abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esa limitación anatómica, ambas ramas mantienen un desempeño aéreo eficiente. Las efímeras pasan la mayor parte de su vida como larvas acuáticas y, cuando llegan a la adultez, disponen de un período breve para reproducirse. En la especie Dolania americana, la fase adulta puede durar apenas unos 30 minutos.

Las libélulas y los caballitos del diablo, en cambio, se encuentran entre los depredadores aéreos más eficaces. Sus grandes ojos compuestos, sus patas con estructuras para sujetar presas y su cuerpo aerodinámico les permiten interceptar otros insectos durante el vuelo. Algunos estudios citados por Muy Interesante registraron tasas de captura de hasta 95%, aunque el resultado varía según la especie y las condiciones observadas.

Sus larvas viven en ríos, lagos y estanques. Allí respiran mediante estructuras traqueales externas que cumplen una función similar a la de branquias. Tras la metamorfosis, pasan a la vida terrestre y se convierten en adultos alados.

Plegar las alas favoreció la diversificación de los insectos

Con el tiempo surgieron los neópteros, insectos capaces de plegar las alas sobre el abdomen. Esta adaptación facilitó el desplazamiento entre la vegetación, el uso de refugios y la ocupación de ambientes variados. Hoy, la mayor parte de las especies conocidas pertenece a este grupo.

Entre los neópteros se encuentran los insectos de metamorfosis completa, como mariposas y escarabajos. En ellos, las etapas larvaria y adulta tienen formas y hábitos muy diferentes, con una fase intermedia de pupa. En otros órdenes, como las cucarachas y chinches, el desarrollo hacia la adultez ocurre mediante mudas sucesivas, sin una pupación.

Una mariposa de alas azules y bordes oscuros posada en hojas verdes húmedas.
Las mariposas y los escarabajos forman parte de los neópteros con metamorfosis completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de adaptación no convirtió a los insectos en animales plenamente marinos. La mayoría depende del aire atmosférico, incluso las especies asociadas a ríos, lagos o humedales. Sin embargo, existen excepciones: los zapateros del género Halobates viven sobre la superficie del mar, incluso lejos de la costa, y depositan sus huevos en objetos flotantes.

También hay moscas del género Pontomyia cuyas larvas viven bajo el agua marina. Los adultos tienen una existencia extremadamente corta, de menos de tres horas, dedicada a la reproducción.

Cuatro órdenes concentran más de 800.000 especies descritas

La variedad de insectos se concentra especialmente en cuatro grandes órdenes. Los escarabajos, del orden Coleoptera, superan las 400.000 especies descritas. Las mariposas y polillas, agrupadas en Lepidoptera, suman más de 165.000. Les siguen abejas, avispas y hormigas, del orden Hymenoptera, con más de 150.000, y las chinches, Hemiptera, con más de 100.000.

En conjunto, esos cuatro grupos reúnen más de 800.000 especies, según Insect biodiversity. La cifra ilustra el desafío de estudiarlos: muchas especies se distinguen por detalles mínimos en antenas, patas o estructuras reproductivas, mientras que otras requieren análisis genéticos y ecológicos para ser identificadas con precisión.

La diversidad de los insectos se extiende desde los descomponedores del suelo hasta los polinizadores, depredadores y especies camufladas entre hojas y troncos. Cada linaje ocupa un lugar particular en los ecosistemas, una amplitud que explica por qué seis patas bastaron para conquistar gran parte del planeta.

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