Transformar el sistema alimentario podría salvar millones de vidas y frenar el cambio climático, según un estudio

Transformar la producción y el consumo de alimentos permitiría alinear salud pública, inclusión social y protección ambiental en 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis científico reveló que el sistema alimentario actual es insostenible, ya que impulsa la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, al tiempo que falla en garantizar la salud global. No obstante, la investigación propone una nueva vía de transformación que, mediante la combinación de 23 medidas específicas en áreas como la dieta, los medios de vida y la agricultura, permite alinear la producción de alimentos con la mejora de la salud pública, la inclusión social y la protección ambiental.

La investigación se publicó en la revista Nature Food y utilizó simulaciones por computadora para predecir cómo estaría el mundo en 2050 si se aplicaran estas soluciones. Los resultados son esperanzadores: demuestran que, si se transforma la producción de alimentos y se acompaña de cambios en el resto de la economía, es posible cumplir con la meta del Acuerdo de París de no superar los 1.5 °C de calentamiento global para mitad de siglo. Esto no solo ayudaría a frenar el cambio climático, sino que salvaría millones de vidas y reduciría drásticamente la contaminación del medio ambiente.

¿Cuál sería el impacto de transformar la producción y el consumo?

El estudio, liderado por científicos del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (PIK), concluye que aplicar un conjunto de medidas en el sistema alimentario permitiría recuperar anualmente 182 millones de años de vida que hoy se pierden por muertes evitables. Además, estas acciones permitirían reducir a la mitad la contaminación por nitrógeno y evitarían que las medidas ecológicas incrementen la pobreza.

Estas proyecciones se basan en simulaciones informáticas que analizaron cómo influirían 23 medidas específicas sobre 15 indicadores clave de salud, medio ambiente, inclusión social y economía. Entre los hallazgos principales, se advierte que si se mantienen las tendencias actuales sin intervenciones profundas, la obesidad mundial casi se duplicará para 2050 (pasando de 848 a 1.461 millones de personas), mientras que el número de personas con bajo peso apenas bajará de 730 a 640 millones.

La obesidad mundial casi se duplicaría para 2050 sin cambios, pasando de 848 a 1.461 millones de personas, según indica el informe (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aumentarán las muertes prematuras causadas por una mala alimentación, lo que eleva la pérdida de años de vida de 279 a 335 millones anuales. El modelo muestra grandes diferencias geográficas: la obesidad predominará en regiones ricas y emergentes, mientras que el sur de África y el sudeste asiático sufrirán la “doble carga” de enfrentar simultáneamente altos niveles de desnutrición y obesidad.

El impacto de la industria alimentaria sobre el planeta resulta evidente. El estudio señala que este sector genera cerca de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, además de ser el principal motor de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación por fertilizantes (nitrógeno). Aunque el modelo estima un leve descenso en las emisiones agrícolas hacia 2050, lanza una advertencia clara: sin cambios estructurales, el calentamiento global superará los 2,05 °C respecto a la era preindustrial, lo que alejaría al mundo definitivamente del objetivo del Acuerdo de París.

“Nuestro estudio muestra la gran importancia del sistema alimentario. Si transformamos decididamente este sector hacia la sostenibilidad, no solo ralentizaremos significativamente el calentamiento global, sino que también avanzaremos hacia muchos otros objetivos deseables. La esperanza de vida aumentará, la contaminación por nitrógeno disminuirá y la pobreza mundial también disminuirá ligeramente. Es más, si también implementamos cambios en otros sectores, podemos incluso limitar el cambio climático muy por debajo de los 2 °C”, afirmó Benjamin Bodirsky, investigador del PIK y autor principal del estudio.

Las soluciones que proponen los científicos y cómo interactúan entre sí

El estudio afirma que la aplicación de 23 medidas integrales en la dieta, los medios de vida y la agricultura lograría revertir daños ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar estas proyecciones, el equipo utilizó un simulador computacional avanzado (conocido como MAgPIE) que integra variables como el clima, la pobreza y la demanda de alimentos. Este sistema permitió calcular el impacto de 23 acciones concretas, agrupadas en áreas como la dieta, los medios de vida, la biosfera y la agricultura, para ver qué sucedería si se aplican por separado o en conjunto.

Entre las soluciones analizadas destacan cambios directos, como aumentar el consumo de legumbres y vegetales, reducir la carne y los alimentos procesados, y garantizar salarios mínimos dignos en el campo. A nivel ambiental, las propuestas incluyen proteger zonas ricas en biodiversidad, restaurar humedales, usar los fertilizantes de manera más eficiente y frenar la expansión de la frontera agrícola.

Un hallazgo crucial del estudio es que estas medidas funcionan mejor conectadas. Los investigadores notaron que combinar políticas permite potenciar los beneficios y suavizar los efectos colaterales. Por ejemplo, si bien una dieta con menos productos animales podría reducir el empleo en la ganadería tradicional, la conservación ambiental generaría nuevos puestos de trabajo para compensar parcialmente esa pérdida.

Para medir el éxito de estas estrategias, se evaluaron indicadores como la salud de la biodiversidad, la contaminación del agua, la pobreza y los salarios. Como resume el informe: “Si bien todas las medidas individuales conllevan pros y contras, su combinación puede reducir esas compensaciones y potenciar los co-beneficios”.

¿Cuáles serían las consecuencias globales de aplicar este nuevo modelo?

El estudio advierte que el calentamiento global superará los 2,05 grados respecto a la era preindustrial de no adoptarse cambios estructurales (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el documento, la combinación de todas las medidas dentro de un sendero de desarrollo sostenible permitiría revertir el deterioro ambiental, detener la degradación de la biosfera y bajar la presión humana sobre los ecosistemas. Bajo este escenario, la proporción de personas en pobreza extrema a escala global descendería al 25% del nivel proyectado sin cambios. Además, el porcentaje de superficie terrestre protegida podría alcanzar el objetivo internacional de 30% hacia 2030.

El estudio prevé que, si la transformación del sistema alimentario se acompaña de transiciones en otros sectores (energía, industria, urbanismo), la probabilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 °C sería del 38%, y de mantenerlo bajo 2,0 °C, del 91%. La magnitud de los cambios sociales también es destacada, ya que la mejora en la equidad del desarrollo humano y el acceso justo a los recursos contribuyen a disminuir tanto la malnutrición como la desigualdad.

El informe anticipa que una reducción marcada de los recursos destinados a la producción animal en las economías más ricas libera capacidades y facilita la democratización de dietas saludables y asequibles. Por otro lado, advierte que el descenso en la demanda de trabajo agrícola debido al cambio en los patrones de alimentación exige políticas activas de reconversión laboral.

Al respecto, Hermann Lotze-Campen, jefe del departamento de investigación de Resiliencia Climática del PIK y coautor del estudio, puntualizó en un comunicado oficial que el desafío no solo radica en diseñar medidas efectivas, sino también en articular mecanismos para su implementación: “Con esta visión holística, que considera el clima, la salud humana, el medio ambiente y la justicia social, contribuimos al debate social y político cada vez más intenso sobre el futuro de nuestros alimentos”.