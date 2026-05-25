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Mermelada casera de fresa y semillas de chía: una receta para acompañar yogures o postres tradicionales

Como ‘topping’ al yogur natural o como aderezo a postres tradicionales, la mermelada casera con semillas de chía es saludable y sencilla de preparar

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Mermelada de frutas y chía (Adobe Stock)
La mermelada de frutas y chía es saludable y sencilla de preparar. / Adobe Stock

Si buscas una mermelada casera de fresa que sea saludable, sin azúcar refinado y lista en minutos, la versión con semillas de chía es una buena opción que merece tenerse en cuenta. Este tipo de mermelada se ha hecho viral en redes sociales por su textura natural y sus beneficios nutricionales. El cómo aprovechar su potencial pasa por su facilidad para servir como untable o acompañar yogur y postres.

La mezcla de fresas frescas y semillas de chía es de origen reciente, popularizada como alternativa exprés a la mermelada tradicional. No requiere conservantes ni espesantes artificiales, y aprovecha la capacidad gelificante de la chía. Por ello, se puede tomar en desayunos, meriendas o como topping saludable a multitud de postres y recetas, mayoritariamente dulces.

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Receta de mermelada casera de fresa y semillas de chía

La mermelada casera de fresa y semillas de chía es una compota rápida, sin cocción larga ni azúcares añadidos. Utiliza el propio jugo de la fruta y el poder gelificante de las semillas de chía para conseguir una textura densa y un sabor fresco.

Tiempo de preparación

  • Total: 15 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 300 g de fresas frescas lavadas y troceadas
  • 2-3 cucharadas de semillas de chía
  • 1-2 cucharadas de miel, sirope de agave o azúcar (opcional, según dulzor deseado)
  • 1 cucharada de zumo de limón

Cómo hacer mermelada casera de fresa y semillas de chía, paso a paso

  1. Pon las fresas troceadas en un cazo a fuego medio.
  2. Cocina durante 5-7 minutos, removiendo y aplastando las fresas con un tenedor hasta que suelten jugo y se deshagan.
  3. Retira el cazo del fuego. Añade la miel, sirope o azúcar y el zumo de limón.
  4. Incorpora las semillas de chía y mezcla bien.
  5. Deja reposar unos 10 minutos para que la chía absorba el líquido y espese la mezcla.
  6. Cuando la mermelada tenga textura densa, pásala a un tarro de cristal limpio.
  7. Deja enfriar a temperatura ambiente y guarda en la nevera.

Consejos técnicos:

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  • Ajusta la dulzura antes de añadir la chía, ya que las fresas varían mucho de sabor.
  • Usa fresas maduras para que la mermelada tenga mejor textura y sabor.
  • No cocines la chía, añádela siempre con el fuego apagado para mantener su poder gelificante y nutrientes.
  • La textura se asienta tras unas horas en la nevera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones (aprox. 1 cucharada sopera por porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 25-35 kcal
  • Grasas: 0,5 g
  • Hidratos de carbono: 5-7 g
  • Azúcares: 4-6 g
  • Fibra: 1,5 g
  • Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 1 semana en la nevera, en tarro hermético. No apta para conservar a temperatura ambiente ni para largas temporadas.

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